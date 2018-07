TASR

Dnes o 15:00 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Ak nevznikne dohoda, dôchodkový strop určí obyčajný zákon

Správu aktualizujeme.

Na archívnej snímke predseda strany SMER-SD Robert Fico. — Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 3. júla (TASR) - Ak do jesene nevznikne dohoda na ústavnom zákone o zastropovaní veku odchodu do dôchodku, Smer-SD ho predstaví v podobe obyčajného zákona. Na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave to avizoval predseda strany Robert Fico.

Zároveň vyzval opozičné strany, ktorých hlasy potrebuje na schválenie zmien v ústave, aby sa vrátili k rokovaniam.