Mzdové náklady tvoria až polovicu nákladov na výrobu pečiva

Celkové náklady sa pekárom zvýšili priemerne o 11 %. Pri väčšine pekární sa mzdové náklady dostali na hranicu 50 % z celkových výrobných nákladov.

Bratislava 3. júla (TASR) – Slovenskí pekári vyčíslili prvé dôsledky sociálneho balíčka. V rámci vlastnej štúdie vykonanej počas mája tohto roka sa zamerali na zistenie percentuálneho zvýšenia celkových nákladov na výrobu pekárenských výrobkov. Informovala o tom Marta Kováčová z Agentúry Nextina.

Správa o ekonomických dosahoch legislatívnych opatrení podľa nej uvádza, že celkové náklady sa pekárom zvýšili priemerne o 11 %. Pri väčšine pekární sa mzdové náklady dostali na hranicu 50 % z celkových výrobných nákladov. "Nejde pritom len o priame zvýšenie mzdových nákladov, ale aj o zvýšenie nákladov na ďalšie tovary a služby zo strany našich dodávateľov, keďže aj tým sa zvýšili ich vlastné, predovšetkým personálne náklady," zdôvodnila Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.

Pod vplyvom zvýšenia minimálnej mzdy pekári očakávajú dosah zvýšenia nákladov na úrovni 12 až 14 % do konca roku 2018. Najväčší percentuálny nárast v máji pritom zaznamenali pri agentúrnom zamestnávaní. Tam sa im náklady zvýšili pod vplyvom sociálneho balíčka o 70 až 100 % za hodinu práce.

Pekári však naďalej upozorňujú, že sa im nepodarilo zvýšené náklady pretaviť do odbytových cien. Prevažne zahraničné reťazce odmietajú odoberať pečivo za vyššie ceny, do ktorých sú pretavené náklady zo sociálneho balíčka. Avšak bez podstatného zvýšenia cien výrobkov nie je možné, aby prišlo k avizovanému efektu sociálneho balíčka, a to k zvýšeniu čistých príjmov zamestnancov.

Z dôvodu prehlbujúcej sa straty pekári budú prinútení pristúpiť ku kráteniu alebo dokonca k rušeniu motivačných zložiek miezd, ktoré majú nenárokovateľnú povahu, ako aj ostatných poskytovaných benefitov. "Výsledkom bude situácia, keď zamestnanec dostane rovnakú mzdu ako pred účinnosťou novely Zákonníka práce a všetky zvýšené náklady v podobe odvodov budú pekárne odvádzať výlučne štátu, ktorý sa tak stáva jediným finančným beneficientom legislatívnych zmien," uvádza sa v prieskume.

Podľa pekárov je nevyhnutné, aby začali vláda a ministerstvo pôdohospodárstva okamžite konať a urýchlene prijali opatrenia na zmiernenie hroziaceho krachu odvetvia. "Rada pekárov od začiatku legislatívneho procesu vyjadrila podporu sociálnemu balíčku, avšak vopred upozorňovala na potrebu urýchleného prijatia nového zákona o neprimeraných obchodných podmienkach. K tomu však do dnešného dňa neprišlo, a to aj napriek avizovanej účinnosti nového zákona od 1. júla 2018," podčiarkla Lopúchová.

Pre pekárov je neprijateľné neustále odďaľovanie účinnosti zákona (o neprimeraných obchodných podmienkach), ktorého cieľom má byť okrem iného možnosť oveľa efektívnejšie postihovať nečestné obchodné praktiky a aspoň zmierniť nevýhodné postavenie slovenských prvovýrobcov.