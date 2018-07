TASR

Dnes o 14:35 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Švajčiari sa popasujú so švédskou oceľou bez svojho kapitána

Obe mužstvá majú za sebou vydarenú európsku kvalifikáciu a na turnaji status ich kvality potvrdili.

Švédska radosť po strelení gólu. — Foto: TASR/AP

Petrohrad 3. júla (TASR) - Zápas veľkých príležitostí majú pred sebou v predposlednom osemfinále 21. MS v Rusku futbalisti Švédska a Švajčiarska. V utorok sa v Petrohrade (od 16.00 SELČ) rozhodne, či sa medzi elitných osem svetových reprezentácií dostanú po 24 rokoch Švédi, alebo po dlhých 64 rokoch Švajčiari.

Obe mužstvá majú za sebou vydarenú európsku kvalifikáciu a na turnaji status ich kvality potvrdili. Švédi v F-skupine po úvodnej výhre 1:0 nad Kórejskou republikou dlho držali na dištanc nemeckého obhajcu titulu. A hoci s ním v nadstavenom čase padli, druhopolčasový trojgólový výkon proti Mexiku ich katapultoval do pozície víťaza skupiny. Švajčiari boli v kvalifikácii viac ako vyrovnaný súper portugalským majstrom Európy a na šampionát išli po vydretej úspešnej baráži so Severným Írskom. Úvodná remíza 1:1 v E-skupine s favorizovanou Brazíliou im dodala sebavedomie, ktoré potvrdili obratom v kľúčovom zápase so Srbmi (2:1). Záverečná remíza 2:2 s Kostarikou po mierne rozpačitejšom výkone im na prienik do vyraďovacej fázy stačila. Na Štadióne Krestovskij sa ukáže, koľko energie obom ešte zostalo v zásobárni síl.

Severania pod vedením trénera Janneho Anderssona inkasovali na turnaji zatiaľ len dva góly. "Pre nás je základným kameňom, že od prvého okamihu zápasu je na ihrisku každý náš hráč obrancom. To je aj to, čo zosobňujú naši útočníci Marcus Berg a Ola Toivonen ich prácou. Ďalej sa sústredíme na seba, na našu spoluprácu a nie na to, kde je súper. Našich súperov totiž nemienime naháňať," povedal pre web FIFA kouč Švédov, ktorému bude chýbať suspendovaný Sebastian Larsson. V roku 1994 v USA získali Švédi bronz, potom už ani v časoch hráčov ako Freddie Ljungberg, Henrik Larsson a neskôr Zlatan Ibrahimovič viac nedosiahli. Sú ale konzistentní v postupoch medzi elitnú 16-ku, čo sa im podarilo na posledných štyroch MS, na ktorých hrali (1994, 2002, 2006 a 2018). V rokoch 1998, 2010 a 2014 na mundial nepostúpili, v roku 1990 nepostúpili zo skupiny. V nedeľu sa dve osemfinálové súboje (Španielsko - Rusko, resp. Chorvátsko - Dánsko) rozhodli až v rozstrele z 11 m. Andersson na otázku, či jeho mužstvo jedenástky pred duelom so Švajčiarmi nacvičovalo, odvetil: "Ak to dospeje do tohto štádia, bude to pre nás niečo nové. Počas pár uplynulých rokoch sme ich pár skúsili kopať v tréningu, takže by mohlo byť zábavné sledovať, kto by na ne išiel. Hráči o tom nevedia, ale mám v hlave niekoľko mien, kto by mohol ísť v prípade nutnosti. Ale nie, vo všeobecnosti na tréningoch jedenástky nenacvičujeme."

Trénerovi "Helvétov" Vladimirovi Petkovičovi budú chýbať dvaja suspendovaní kľúčoví obrancovia Fabian Schär a kapitán Stephan Lichtsteiner. Švajčiarsko bolo medzi osmičkou naposledy v roku 1954, pred 4 rokmi v Brazílii hralo v osemfinále. V osemfinále tiež vypadli pred dvoma rokmi na EURO vo Francúzsku. "Švédi majú naozaj skalopevnú obranu, je to silný tím. My však budeme veľmi dobre pripravení. Určite odovzdáme všetko, aby sme sa dostali do štvrťfinále. Pred dvoma rokmi sme prehrali s Poľskom v osemfinále ME a z toho sme sa veľmi poučili. Aj fakt, že sme tu v Rusku dvakrát prehrávali a neprehrali, ukazuje, že sme schopní dosiahnuť viac," povedal útočník Breel Embolo. Švajčiari sa so Švédmi stretli už v 28 vzájomných dueloch, vyhrali 11-krát, prehrali 10-krát a 7-krát sa zrodila remíza.

Zápas povedie hlavný rozhodca Damir Skomina zo Slovinska, v priamom prenose ho bude vysielať RTVS na dvojke.