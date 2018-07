Nikoleta Bugalová

Dnes o 18:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Jej trik na spálenú pokožku valcuje internet: Zbavíte sa jej už za 30 minút

Zlepšovák tejto ženy valcuje Facebook. Ako sa dokážete zbaviť spálenej pokožky za 30 minút.

— Foto: Facebook

BRATISLAVA 21. júla (Dobré noviny) - Leto, obdobie neskutočných horúčav, kedy je naša pokožka vystavovaná nebezpečenstvu. Jednou z veľmi nepríjemných a bolestivých vecí pre vašu pokožku je dlhší pobyt na slnku. Poznáte to, strávili ste na slnku veľa hodín a použili ste málo opaľovacieho krému.

Ak máte bledú pokožku, tak asi viete, o čom hovoríme. Ľudia s bledou dokonca až bielou pokožkou sa opaľujú veľmi ťažko a zvyčajne doružova. Navyše majú tendenciu sa spáliť. No a čo robiť v prípade spálenia? Existuje množstvo spôsobov, ako zmierniť bolesť a začervenanie či šúpanie pokožky. Panthenol, kyslá smotana či biely jogurt sú najčastejšie veci, ktoré používame na spálenú pokožku, no táto žena objavila jedinečný produkt, ktorý zmierni popáleniny už do 30 minút.

Foto: Facebook

Foto: Facebook

Cindie zaujala svet holiacou penou, ktorú si nastriekala na popálené miesto a nechala ju 20 minút pôsobiť, potom ju umyla vlažnou vodou.

Foto: Facebook

K tomuto nápadu ju vraj priviedol jej vlastný manžel, ktorého to naučila vlastná mama. Jej zlepšovák sa stal obrovským hitom a koluje po celom Facebooku.