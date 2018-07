TASR

Dnes o 13:47 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní V lete bude Slovákov chladiť Ľadový expres. Z horúčav vás odvezie k tomu najkrajšiemu, čo doma máme

Cieľom projektu je verejnou dopravou zjednodušiť dostupnosť najnavštevovanejšej jaskyne kraja zapísanej na Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/AP

Košice 3. júla (TASR) – Medzi Košicami a Dobšinskou ľadovou jaskyňou v Slovenskom raji bude počas sobôt cez letné prázdniny premávať špeciálny turistický vlak. Tzv. Ľadový expres začne svoju prvú jazdu v sobotu (7.7.). Na košickej hlavnej železničnej stanici to v utorok slávnostne oznámila Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT) v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK).

Cieľom projektu je verejnou dopravou zjednodušiť dostupnosť najnavštevovanejšej jaskyne kraja zapísanej na Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. "Zavedenie turistického vlakového spojenia znamená ďalší dôležitý krok v našej snahe o zlepšovanie dostupnosti turisticky exponovaných miest v našom kraji. Obzvlášť v južnej časti Národného parku Slovenský raj, v ktorej sa nám postupne darí napĺňať naše plány rozvoja cestovného ruchu. Ľadový expres rozširuje komfort cestovateľa a zbavuje ho komplikácií pri plánovaní výletu," uviedla výkonná riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková.

Ľadový expres bude odchádzať z košickej vlakovej stanice každú sobotu o 7.56 h, naspäť sa vráti o 18.40 h. Naposledy prevezie turistov v sobotu 1. septembra. Ak si cestujúci zvolí tento spôsob dopravy na cestu tam aj nazad, v Slovenskom raji má k dispozícii 6,5 hodiny. Spoznávať tak môže Dobšinskú ľadovú jaskyňu, ale aj malebné miesta v jej okolí, ako sú Palcmanská Maša, Stratená, Chmarošský viadukt či Ranč pod Ostrou skalou. Výhodou Ľadového expresu oproti bežným spojeniam je najmä skutočnosť, že cestujúci nemusia prestupovať v Margecanoch. Navyše, výstup a nástup do vlaku bude okrem Košíc aj v Kysaku, Margecanoch, Dedinkách a Stratenej. Lístky budú k dispozícii v online predpredaji, v Regionálnom informačnom bode na Hlavnej ulici v Košiciach alebo priamo vo vlaku.

Galéria

Galéria

Podľa riaditeľa sekcie služieb zákazníkom ZSSK Petra Klimenta toto spojenie môže pomôcť pri výletoch najmä rodinám s deťmi. Ak sa projekt osvedčí, vidí reálne jeho pokračovanie aj v budúcnosti. "Nielen pre obyvateľov Košíc, ale pre celý tento región umožníme v podstate veľmi rýchle spojenie do turisticky veľmi atraktívnej destinácie," povedal Kliment. V rámci spolupráce by podľa neho malo byť do konca tohto roka zriadené zákaznícke centrum železničnej spoločnosti v košickom Regionálnom informačnom bode.

Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka taktiež ocenil projekt a vzájomnú spoluprácu s dopravcom. "Som veľmi rád, že týmto krokom sme opäť o malý kúsok rozhýbali cestovný ruch, hlavne v Slovenskom raji. Snažíme sa systematicky pristupovať k rozvoju turizmu a cestovného ruchu v kraji a toto je jedna z aktivít," povedal. K ďalším pripravovaným projektom patrí lanovka, ktorá bude spájať obec Dedinky a Geravy v Slovenskom raji.