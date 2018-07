TASR

Nawalka skončí na poste trénera poľskej futbalovej reprezentácie



Tréner Adam Nawalka, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Varšava 3. júla (TASR) - Tréner poľskej futbalovej reprezentácie Adam Nawalka skončí k 30. júlu vo svojej funkcii. V utorok to oznámil prezident Poľského futbalového zväzu (PZPN) Zbigniew Boniek.

Šesťdesiatročný kouč, ktorý vedie národný tím od novembra 2013, sa podľa vlastných slov cíti byť zodpovedný za neúspech "bielo-červených" na svetovom šampionáte v Rusku. Informovala o tom agentúra AP.

Poliaci sa na MS 2018 neprebojovali do osemfinále, keď v H-skupine prehrali so Senegalom (1:2) a Kolumbiou (0:3). Víťazstvo 1:0 v záverečnom dueli nad Japonskom im už na postup do vyraďovacej fázy nestačilo.