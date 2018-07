TASR

Basketbalová Žilina získala srbského krídelníka Blagojeviča

Na archívnej snímke Milič Blagojevič. — Foto: TASR – Branislav Račko

Žilina 3. júla (TASR) - Basketbalový klub PP & TV Raj Žilina angažoval krídelníka Miliča Blagojeviča. Dvadsaťsedemročný Srb už má skúsenosti s pôsobením na Slovensku, v minulosti obliekal dresy Banskej Bystrice, Svitu, Košíc a naposledy Lučenca.

V uplynulej sezóne pôsobil Blagojevič v českej Kooperativa NBL v NH Ostrava, kde si pripísal v priemere 13 bodov na zápas. V slovenskej lige zaznamenal v drese Lučenca priemer takmer 15 bodov. Body sa budú od neho očakávať aj v drese PP & TV Raj Žilina, kde by sa mal stať jedným z lídrov tímu. "Som rád, že prichádzam do krajiny, kde je basketbal veľmi populárny a ľudia si ho naplno užívajú. Teší ma to o to viac, že budem hrávať pod Ivanom Kurillom, jedným z najlepších trénerov. Som poctený, že mám príležitosť hrať v Žiline, v klube s dlhoročnou tradíciou a urobím maximum pre fanúšikov, aby si užili naše zápasy a samozrejme pre klub a ľudí okolo klubu. Mojim cieľom je, aby Žilina predvádzala oveľa lepší basketbal ako v minulej sezóne," povedal Blagojevič pre klubovú webstránku.

Od srbskej posily si veľa sľubuje aj žilinský lodivod Ivan Kurilla, ktorý s Blagojevičom nadviaže na spoluprácu z minulosti. "Na trhu sme hľadali opciu na pozíciu 3-4. V minulosti som mal možnosť s Miličom pracovať, a tak viem, do čoho ideme. Milič pozná našu súťaž, hral tu niekoľko rokov, a tak s adaptáciou nebude mať problém. V minulej sezóne pôsobil v českej Ostrave, kde patril medzi lídrov tímu a mal veľmi vydarenú sezónu. Verím, že Milič svojou skúsenosťou pomôže našemu tímu v novej sezóne," uviedol Kurilla.