Juríček a Antoni prvými dielikmi v spišskej basketbalovej skladačke

Pri Hornáde začínajú v týchto dňoch skladať káder pre sezónu 2018/19.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Spišská Nová Ves 3. júla (TASR) - Nový tréner basketbalistov BK 04 AC LB Spišská Nová Ves Giorgios Bitzanis môže v nasledujúcom ročníku počítať aj so službami 24-ročného pivota Viktora Juríčka. Ten vinou vleklej choroby, ktorá ho postihla tesne pred štartom minuloročnej edície Eurovie SBL, stihol odohrať len šesť záverečných zápasov, v nich však ukázal ako veľmi svojmu tímu chýbal.

"Pevne verím, že sa mi už budú choroby a zranenia vyhýbať. Som pripravený byť lídrom tímu, chcem Spišiakom splatiť to, akú mali so mnou trpezlivosť a vrátiť im to výkonmi na palubovke. Som zvedavý aký tím sa nakoniec podarí manažmentu poskladať, verím, že budeme konkurencieschopní a budeme sa pohybovať v prvej polovici tabuľky," uviedol Juríček pre klubový web.

Pri Hornáde začínajú v týchto dňoch skladať káder pre sezónu 2018/19. Druhým do partie, ktorý si cez leto vďaka minuloročnému podpisu nemusel zháňať angažmán, je "stará" známa tvár Spišiakov Adam Antoni. Ten v minulej sezóne pôsobil ako poloprofesionál, čo sa zmení a Antoni bude plne k dispozícii novému trénerovi. "Určite to bude nová skúsenosť, ešte ma zahraničný kouč neviedol. Verím, že nám pomôže a rozbehne nový kolotoč. Spišská Nová Ves už pár rokov absentovala v play off, je načase to zmeniť. Túžim, aby sme odohrali čo najdlhšiu sezónu a aby sme ako tím boli spokojní s tým, čo predvedieme divákom. Teším sa, kedy to konečne začne, i keď viem, že predtým nás čaká veľa tvrdej driny," dodal spiškonovoveský krídelník.