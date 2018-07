TASR

Linka po zlatom double: Bola to krásna rozlúčka s kategóriou U23

So Samuelom Balážom triumfoval v K2 na 1000 m a ďalší titul pridal v K4 na 500 m spoločne so svojím parťákom z kádvojky, Milanom Fraňom a Csabom Zalkom.

Na archívnej snímke kajakár Tibor Linka. — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 3. júla (TASR) - Slovenský rýchlostný kanoista Tibor Linka sa rozlúčil s kategóriou do 23 rokov štýlovým spôsobom, keď na ME v talianskom Auronze získal dve zlaté medaily. So Samuelom Balážom triumfoval v K2 na 1000 m a ďalší titul pridal v K4 na 500 m spoločne so svojím parťákom z kádvojky, Milanom Fraňom a Csabom Zalkom.

MEJ a U23 priniesli pre Slovákov medailovú žatvu. Juniorka Lucia Valová vybojovala najcennejší kov v C1 na 500 m a na dvestovke ukoristila striebro rovnako ako junior Matúš Jedinák v K1 na 200 m. "Tieto majstrovstvá boli pre nás mimoriadne úspešné. Nepamätám si, kedy sa naposledy naša výprava vrátila s piatimi medailami. Ziskom zlata príjemne prekvapil dvojkajak Baláž, Linka. Unikátny úspech dosiahla Lucia Valová medzi kanoistkami," uviedol na utorňajšej tlačovej konferencii šéf sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky Robert Petriska.

Linka ohodnotil šampionát v Auronze maximálnou známkou. "Dopadlo to na jednotku, lepší výsledok ako dve zlaté medaily sme ani dosiahnuť nemohli. Oba tituly si cením rovnako, nerobím medzi nimi žiadne rozdiely. Na kilometri sme zvíťazili spôsobom štart-cieľ, niečo podobné sa mi v kariére podarilo iba v Miláne. Aj vo finále K4 bol základom úspechu výborný štart. Urobíme všetko pre to, aby sme na úspešne vystúpenie z Auronza nadviazali aj na MSJ a U23 v Plovdive," uviedol Linka, strieborný medailista z OH 2016 v Riu de Janeiro v K4 na 1000 m.

Baláž mal pred šampionátom medailové ambície, s dvomi zlatými však nepočítal. "Prekvapil nás najmä suverénny triumf v K2 na 1000 m. Mysleli sme si, že ostatné kádvojky nás predbehnú v traťovom tempe, no udržali sme prvé miesto až do cieľa. V K4 sme postúpili z rozjázd najrýchlejším časom a verili sme, že môžeme siahnuť na najcennejší kov. Teraz nás čaká domáca kvalifikácia na Zemníku, víťazná loď si vybojuje účasť na seniorských MS v portugalskom Montemore, ktoré sú veľkým lákadlom," povedal pre TASR.

Valovej sa o zlate v C1 ani nesnívalo. "Chcela som získať medailu, no že z toho bude zlato a striebro, s tým som vôbec nerátala. Dopadlo to nad očakávanie." Šéfa juniorskej reprezentácie Slovenska Mariána Tesárika výkon talentovanej Slovenky nadchol. "Lucia podala fantastický, bojovný výkon, vyrovnaný, držala sa súperiek a rozhodovalo sa až v závere na poslednej dĺžke bójky. Zašla naozaj pekne."