Mala rakovinu prsníka a nereagovala na liečbu. Prelomové riešenie lekárov ju na poslednú chvíľu zachránilo

Lekári jej nedávali šancu. Ženu s rakovinou prsníka zachránila inovatívna liečba.

Ilustračná foto — Foto: Reprofoto Youtube

NEW YORK 7. júla - Poznať svojho nepriateľa je veľmi dôležité, aj keď niekedy celkom náročné. Vedia sa totiž správať sofistikovane a klamať telom. Odhaliť ich je náročná úloha a v našom tele ju má na starosť imunita, ktorú zastupujú aj dôležité T-bunky. Tie na svojom povrchu nesú veľmi špecifický T-bunkový receptor. Jeho schopnosťou je rozoznať krátke čiastočky proteínov (peptidy), ktoré sú na základe komplexu MHC naviazané na všetky naše bunky. Znamená to, že každú jednu bunku T-bunky skontrolujú.

Na základe štúdie bolo zistené, že T-bunky rozpoznávajú peptidy, ktoré sú nám prirodzené a sú zdravé od peptidov baktérií či vírusov, v neposlednom rade nádorových buniek. Keď T-bunky narazia na cudzí alebo zmutovaný peptid, jednoducho ho zabijú. Dá sa na ne teda väčšinou spoľahnúť. Nie všetko je však dokonalé. Nádorové bunky sú totiž veľmi „inteligentné“ a keďže ovládajú veľké množstvo mechanizmov, dokážu sa imunite vyhnúť. Množia sa, mutujú, majú porušený bunkový cyklus a drzo ovplyvňujú aj okolité tkanivá. Okrem iného dokážu vyprodukovať látku, ktorá inak ochranné T-bunky zmení na ich „priateľa, či inak povedané komplica“. Práve pre túto zmenu v tele nie je nádorové ochorenie iba chorobou génov vlastnej zmutovanej nádorovej bunky, ale aj poruchou imunitného systému.

Metóda CAR-T

Už na začiatku sme hovorili o poznaní vlastného nepriateľa. Onkológovia nemajú ani na výber. Bez tohto poznatku by totiž nemohli vyvíjať nové liečebné postupy. Majstrom a géniom v tejto sfére je vedúci centra pre výskum rakoviny pri Národnom inštitúte zdravia v americkom Bethesde Steven Rosenberg. Pod jeho vedením sa v minulosti vyvinula metóda známa pod názvom CAR-T. Tá fungovala, avšak mala aj svoje negatíva. Pacientovi trpiacemu nádorom s mimoriadne zákernou kombináciou mutácií sa pomocou tejto metódy odobrali jeho T-bunky, vložil sa do nich gén obsahujúci zabijackú formu T-bunkového receptora, ktorý dokázal rozpoznať konkrétny nádorový peptid. Výsledkom boli geneticky upravené T-bunky, ktoré sa v laboratóriu namnožili a následne strekli pacientovi do žíl. Reakcia? Nádor po pár dňoch neexistuje.

Metóda zachraňuje životy, najmä tie detské. Avšak okrem pozitív prináša aj nevýhody. Takto upravená T-bunka môže v tele pacienta narobiť aj poriadnu škodu. „Terminátori“, ako sa tieto laboratórne upravené bunky dajú nazvať, dokážu spustiť príliš silnú imunitnú reakciu. To oslabený organizmus nemusí vydržať. Žiaľ, boli zaznamenané aj úmrtia, ktoré sú spájané s touto metódou. Výskumníkov táto skúsenosť posunula vpred a naštartovala ich k hľadaniu vylepšenia.

Účinná záchrana

Kde inde, ako v laboratóriu Stevena Rosenberga, sa opäť podarilo vyvinúť prevratný spôsob liečby zákernej rakoviny. Kombinácia všetkých najdôležitejších vedomostí, aké sa o tomto zákernom a tichom nepriateľovi dokázala zistiť, bola použitá pri pacientke s metastázujúcou formou rakoviny prsníka. Žene nepomáhala žiadna liečba. Nezaberala chemoterapia, rádioterapia ani nič iné. Záchrana tejto pacientky mala štyri štádia.

1. Pacientke boli odobraté vzorky nádorových buniek. Následne z nich izolovali DNA, sekvenovali gény a identifikovali mutácie spojené s jej ochorením. A teda našli ich požehnane, konkrétne 62.

2. Z krvi jej následne odobrali vlastné T-bunky, z ktorých izolovali tie pred ochorením rozpoznávajúce mutácie a namnožili ich. Výsledkom boli prirodzené, geneticky nepozmenené a pre telo vlastné T-bunnky. Žiadne komplikácie a napadnutie imunity teda nehrozilo.

3. Žene aplikovali protilátku, ktorej úlohou bolo zablokovať vplyv nádoru na imunitné bunky.

4. Pripravené namnožené T-bunky už len čakali na svoju chvíľu. Pacientke boli upravené bunky spätne vpichnuté do krvného obehu. Nevyliečiteľné nádory boli po využití tejto metódy preč aj spolu s metastázami. Dôležitým faktom je aj to, že sa už spätne neobjavili. Autori túto novú metódu opísali v časopise Nature. Zároveň si za ňu vyslúžili aj kandidatúru na Nobelovu cenu za medicínu.