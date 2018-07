Zlepšováky, ktoré by si mal od Japoncov prevziať celý svet

Kristína Jurzová

Jednoduché, no zároveň geniálne. Toto by sme mali od Japoncov odkukať aj my, aby sa nám žilo lepšie.

TOKIO 3. júla (Dobré noviny) - Keď sa Európan dostane do „krajiny vychádzajúceho Slnka“, občas má pocit, akoby sa ocitol v inom svete. Na malom priestore žije množstvo ľudí, no napriek tomu tu všetko funguje ako hodinky. A život Japoncom uľahčujú aj rôzne „zlepšováky“, ktoré by sme určite uvítali aj v našich končinách.

Pozrite si 15 japonských vynálezov, ktorými by sme sa mali inšpirovať.

Štrajk v Japonsku dopravu neochromí. Hromadná doprava funguje ako v bežné dni iba s tým rozdielom, že cestujúci jazdia zadarmo. — Foto: ADN

V japonských školách upratovačov a upratovačky zväčša nenájdete. Namiesto nich túto prácu robia školáci, ktorí tým vyjadrujú školstvu a učiteľom rešpekt za ich vykonanú prácu. — Foto: ADN

V krajine vychádzajúceho Slnka vodou neplytvajú. Záchody tu splachujú vodou, ktorou si ľudia umyli ruky po vykonaní potreby. — Foto: ADN

V japonskej spoločnosti sú pravidlá jasne dané a dodržiavajú sa aj pri takých bežných veciach, ako je smer chôdze po schodoch. Kadiaľ by asi išli Európania? — Foto: ADN

Budovy v Japonsku nie sú zakvapkané od dáždnikov, a tak ani nehrozí pošmyknutie. Namiesto toho majú pred firmami či obchodmi takéto špeciálne stojany, kde si ich ľudia môžu odložiť. Zámky na nich nie sú preto, aby nedošlo ku krádeži, ale preto, aby ľudia niekomu omylom nevzali obľúbený dáždnik. — Foto: ADN

„Pri parkovaní som zlomil stojan na vašom bicykli. Ospravedlňujem sa, veľmi ma to mrzí,“ napísal majiteľovi neznámy človek, ktorý mu tam automaticky nechal aj finančné odškodnenie. A peniaze nezmizli. Čo viac dodať? — Foto: ADN

Japonské mamičky majú na toaletách zaručené pohodlie. Bábätká môžu bezpečne odložiť do takýchto špeciálnych stojanov. — Foto: ADN

Obaly od žuvačiek sú už pri kúpe vybavené papierikmi, do ktorých žuvačky zabalíte ešte pred vyhodením. Smetiari tak nemusia bojovať s oblepenými košmi. — Foto: ADN

V drenážnych kanáloch nájdete namiesto smetí takéto farebné rybky. Nie sú tu však len tak náhodou. Nielenže zabezpečujú čistotu vodného prostredia, ale japonské kapry sú aj jedným zo symbolov tejto krajiny. — Foto: ADN

Braillovo písmo pre nevidiacich nájdete všade možne. Inštruktáž na použitie je dokonca aj na plechovkách. — Foto: ADN

Tomuto sa hovorí dobre využitý čas počas cestovania. Relax v podobe kúpeľov na nohy ponúka spoločnosť Toreju Cubasza. — Foto: ADN

U nás sa železnice ospravedlňujú za meškanie vlakov. Japonská spoločnosť Tsukuba Express sa cestujúcim ospravedlnila, že svoj vlak zo stanice vypravila o 20 sekúnd skôr! — Foto: ADN

Nakúpili ste si potraviny a potom ste zistili, že vám chýba napríklad drogéria? Svoju tašku si nemusíte ťahať do ďalšieho obchodu a obávať sa, že sa vám jedlo pokazí. V Japonsku si svoj nákup môžete v nákupných centrách odložiť do takýchto chladničiek. — Foto: ADN

Na japonských letiskách sa premelie množstvo ľudí, no svoju batožinu nájdete raz-dva. Personál tu ukladá kufre podľa farieb. — Foto: ADN