Dominika Dobrocká

Psí hrdina zachránil svoju majiteľku pred uštipnutím od hada

Šteniatko zlatého retrievera okamžite zareagovalo a zachránilo svoju majiteľku. Z malého Todda sa stal právom hrdina.

— Foto: Facebook/Paula Godwin

SEDONA 3. júla - Todd je šteniatko zlatého retrievera a už vo svojom mladom veku sa stal ozajstným hrdinom. Jeho panička Paula Godwinová to na sociálnej sieti Facebook upresnila. Zverejnila totiž fotografiu svojho miláčika s opuchnutou tvárou a upresnila, ako k tejto jeho podobe došlo. „Keď sme sa prechádzali dole kopcom, doslova som skoro šliapla na štrkáča. Môj hrdina, šteniatko Todd, ma zachránil,“ napísala hrdá Paula. Psík totiž zasiahol okamžite a po nebezpečnom hadovi sa vrhol. Záchrana svojej paničky však nezostala bez odozvy. „Todd kňučal, plakal. Zdvihla som ho, no bežal cez kopec s mojím druhým psom Copperom. Do nemocnice sme ho napokon dostali približne do 10 minút,“ opisuje hroznú situáciu, ktorá nasledovala po Toddovom uštipnutí.

Zlaté šteniatko okamžite dostalo protijed a v nemocnici strávilo 12 hodín na pozorovaní. „On ma určite zachránil pred uštipnutím. Je to môj hrdina,“ zverila sa hrdá Paula. Vysvetlila zároveň, že vie o týchto plazoch aj o tom, že žijú v týchto končinách. Tohto konkrétne nebolo vôbec vidieť. „Neexistoval žiaden náznak, že tam had bol. Obvykle som počula zvuky, spozornela som a rýchlo sa vzdialila. Myslím, že práve na ceste odpočíval. Bol šedý a mal biele škvrny. Vyzeral ako cesta,“ opísala Paula.

Fotografia opuchnutého Todda sa okamžite rozšírila a zdieľal ju aj populárny účet WeRatedogs na sociálnej sieti Twitter. Právom psíka nazvali hrdinom. Paula bola v šoku z reakcií ľudí na jej príspevok, avšak vie, že jej obetavý chlpáč si to zaslúži. „Mám radosť, že ľudia vnímajú Tooda ako hrdinu, ktorým je. Teraz sa lieči a vyzerá to tak, že sa čoskoro uzdraví a bude v úplnom poriadku. Správa sa ako normálne šteniatko, je to bezpochyby môj hrdina,“ uzavrela majiteľka Paula.