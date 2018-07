TASR

Mexickí futbalisti Marquez a Peralta ukončili reprezentačné kariéry

Marquez sa stal prvým hráčom, ktorý nastúpil v základnej zostave na piatich majstrovstvách sveta.

Mexický futbalista Rafael Marquez (uprostred). — Foto: TASR/AP

Moskva 3. júla (TASR) - Rekordér Rafael Marquez a olympijský šampión Oribe Peralta po vypadnutí Mexika v osemfinále futbalových MS 2018 zhodne ukončili kariéru v národnom tíme.

"Nie je to koniec, aký som si predstavoval, ale tak to už vo futbale chodí," citovala agentúra DPA 39-ročného Marqueza po prehre 0:2 s Brazíliou. Ten sa stal prvým hráčom, ktorý nastúpil v základnej zostave na piatich majstrovstvách sveta. Na šampionáte v Rusku sa v skupinovej fáze predstavil ako náhradník, v osemfinále s Brazíliou hral od začiatku do polčasovej prestávky, keď ho vystriedal Miguel Layun. Marquez sa navyše vo veku 39 rokov a 139 dní stal najstarším hráčom v poli vo vyraďovacom zápase MS, odkedy Angličan Stanley Matthews nastúpil na MS 1954 proti Uruguaju vo veku 39 rokov a 145 dní. Celkovo odohral defenzívny stredopoliar, respektíve obranca za národný tím 146 stretnutí a dal v nich 19 gólov.

Okrem Marqueza sa s reprezentáciou rozlúčil aj 34-ročný Peralta. Ten na MS 2018 dostal šancu len v samom závere duelu F-skupiny so Švédskom (0:3). Na OH 2012 v Londýne získal Peralta s mexickou reprezentáciou zlato, keď vo finále (2:1) dvomi gólmi zostrelil Brazíliu. Za národné mužstvo nastúpil dokopy 67-krát (26 gólov).