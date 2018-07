Dobré noviny

Dnes o 09:26 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Obyvatelia mestečka tvrdia, že počas búrky po oblohe kráčal Boh. Čo vidíte vy?

Záujem o búrku sa v sekunde zmenil. Video odhalilo niečo neuveriteľné.

— Foto: Repro foto YouTube

TUSCALOOSA 3. júla - Pravda alebo výmysel? Je to na každého uvážení a dôvere. Neznámemu pozorovateľovi sa podarilo nakrútiť video, z ktorého mrazí. Cieľom bolo natočiť búrku, ku ktorej sa schyľovalo nad mestom Tuscaloosa. Záujem o extrémne poveternostné podmienky sa v priebehu sekundy zmenil. Pozornosť objektívu totiž pritiahol kúsok jasnej oblohy v tmavom „mori“. „Pozrite sa na tú dieru priamo na oblohe,“ upozornil hlas. Všetko by bolo v poriadku, keby sa v tej bielej diere neobjavil tieň postavy, ktorá ňou kráčala. Okamžite sa spustila polemika o tom, či išlo o Boha a či sa práve on obyvateľom mestečka zjavil. Na Facebooku video zverejnil užívateľ Solo Dolo a rozpútal tak poriadnu diskusiu. Čo si o tomto úkaze myslíte vy?