Študentka objavila šikovnú baktériu, ktorá vyčistí planétu od plastových fliaš

Planéta B neexistuje a ohrozuje ju plastový „mor“. Najnovší objav by však mohol všetko zmeniť a zachrániť Zem a ľudstvo na nej.

Morgan Vague objavila superbaktériu „požierajúcu“ plasty. — Foto: Reed College/Pixabay

PORTLAND 3. júla (Dobré noviny) - Najväčší ekologický problém by jedného dňa mohol úplne vymiznúť. Americká študentka objavila superbaktériu, ktorá dokáže rozložiť plasty.

So skvelým objavom prišla študentka biológie Morgan Vague. V laboratórnych podmienkach na Reed College v Oregone našla baktériu, ktorá dokáže „požierať“ polyetyléntereftalát.

Ten sa napríklad nachádza v PET fľašiach, ktoré používa väčšina populácie, ale aj v oblečení a v mnohých ďalších produktoch. Na oficiálnych skládkach, voľne v prírode, ale aj v oceánoch sa tak kopí približne 300 ton plastového odpadu ročne, z ktorého človek ročne zrecykluje iba 10 percent (!). Príroda si však s týmto materiálom vie poradiť len veľmi ťažko a trvá jej dlhé roky, kým ho rozloží. Ak vôbec...

Proces treba urýchliť

Ak by sa však proces zrýchlil, podľa Morgan by to mohlo hrať „veľkú rolu“ pri riešení problému planéty, ktorá je zahltená plastmi.

„Keď som začala študovať štatistiky o všetkých tých plastových odpadoch, ktoré máme, v podstate mi to povedalo, že tu máme skutočne vážny problém a potrebujeme nejaký spôsob, ako to vyriešiť,“ povedala Morgan pre The Independent.

Potom, ako sa začala učiť o metabolizme baktérií a „všetkých tých bláznivých veciach, ktoré baktérie dokážu robiť“, sa študentka rozhodla zistiť, či existujú mikróby, ktoré môžu zničiť plastický materiál „priamo z obchodu“.

Nález ju ohromil

Vybrala sa teda do terénu v okolí rafinérií v jej rodnom meste Houston a začala hľadať mikróby prispôsobené na degradáciu plastu v pôde. Zozbierala tu vyše 300 vzoriek baktérií, ktoré začala v školských laboratóriách študovať.

Identifikovala 20 vzoriek, ktoré produkovali tzv. lipázu - enzým trávený tukom, ktorý je schopný rozložiť plast a spôsobiť to, že bude chutiť baktériám. Najvyššiu hladinu enzýmu však dosahovali tri vzorky, pričom jednu z nich doteraz ešte nikto neobjavil, čo Morgan „ohromilo“.

Svoj výskum si otestovala aj prakticky. Z bežnej PET fľaše nastrihala pásiky a objavená baktéria ho bola schopná rozložiť. „Vyzerá to tak, že ho rozloží na neškodný vedľajší produkt, ktorý nepoškodzuje životné prostredie. Takže práve teraz to, čo robí, je rozkladanie uhľovodíkov v plaste, čo sú baktérie potom schopné použiť ako potravinu a palivo,“ ukazuje nadaná študentka počas testovania. „Takže v podstate to používa na život. Je to v podstate premena plastov na jedlo.“

Výskum bude pokračovať

Vedcov čaká ešte „dlhá cesta“, pretože tento výskum je ešte len v počiatočnej fáze. Tvrdí to mikrobiológ Jay Mellies, ktorý dohliada na túto nadanú študentku. Uviedol však, že je to krok k tomu, ako urýchliť proces, musia však predpripraviť baktérie, aby im viac plasty chutili, a prispôsobiť ich tak, aby svoju požieraciu vlastnosť dokázali aplikovať na celé spektrum plastov.

„Problém s plastmi je obrovský a všetci si ho začínajú uvedomovať,“ uviedol Mellies. „Nebude to úplné riešenie, ale myslím si, že to bude súčasťou riešenia.“