TASR

Dnes o 08:16 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Hádzaná: Srbská brankárka Petkovičová posilou Iuventy Michalovce

Petkovičová prišla do Iuventy zo slovinského klubu ŽRK Mlinotest Ajdovščina.

Hráčky Michaloviec. — Foto: TASR - Roman Hanc

Michalovce 2. júla (TASR) - Srbská hádzanárska brankárka Milena Petkovičová sa stala novou posilou Iuventy Michalovce. S vedením klubu podpísala zmluvu na jednu sezónu s opciou na ďalšiu. Klub informoval o novej posile na oficiálnej stránke.

Petkovičová prišla do Iuventy zo slovinského klubu ŽRK Mlinotest Ajdovščina. V michalovskom družstve by sa mala popasovať o post brankárskej jednotky s Ukrajinkou Irou Jablonskou, ktorá sa však po zlomenine nohy zapojí do prípravy až v septembri. V klube počítajú aj s mladými Katarínou Mulikovou a Izou Kondášovou.

"Na správnej rade klubu sme rozhodli o odchode Nataši Antičovej s tým, že sa budeme obzerať po novej brankárke. Najprv sme oslovili mnoho talentovaných brankárok zo Slovenska. Keďže sme sa nevedeli dohodnúť, pochopiteľne sme našu pozornosť obrátili na zahraničie. Nakoniec boli v hre dve brankárky, ktoré boli u nás v klube na skúške. Rozhodli sme sa pre Milenu Petkovičovú, ktorú v klube vítam, a verím, že sa jej tu bude dariť," uviedol športový riaditeľ Iuventy Radoslav Kozlov.