TASR

Dnes o 08:12 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní TIPSPORT LIGA: König ide do Nových Zámky, Kováč pokračuje v Poprade

Pre Königa to bude štvrtý klub v najvyššej slovenskej súťaži.

Na snímke vravo Peter König. — Foto: TASR - Branislav Račko

Nové Zámky 2. júla (TASR) - Vedenie tipsportligového klubu HC Nové Zámky angažovalo 29-ročného hokejového obrancu Petra Königa. Skúsený zadák sa vrátil do tímu, v ktorého drese odohral deväť zápasov v sezóne 2008/2009. Klub informoval o novej posile na oficiálnej stránke.

Pre Königa to bude štvrtý klub v najvyššej slovenskej súťaži. Odchovanec nitrianskeho hokeja pôsobil okrem materského klubu aj v Martine a v Poprade. V jeho drese absolvoval sezónu 2017/2018, v ktorej odohral celkovo 48 zápasov so ziskom 24 kanadských bodov (6 gólov, 18 asistencií).

Vizitku obrancu, ktorý 13. augusta oslávi tridsiatku, zdobí najmä majstrovský titul 2015/2016 a účasť v All Star tíme extraligy 2012/2013.

Brankár Kováč pokračuje v HK Poprad

V tipsportligovom hokejovom klube HK Poprad vyriešili dôležitý brankársky post. Po angažovaní 28-ročného Čecha Tomáša Vošvrdu sa dohodli na ďalšej spolupráci s Vladimírom Kováčom, ktorý v Poprade pôsobil už v závere sezóny 2017/2018. Popradský klub o tom informoval na oficiálnej stránke.

Kováč sa do najvyššej slovenskej súťaže vrátil pred sezónou 2017/2018 po tom, ako päť rokov pôsobil v Kazachstane. Najskôr sa upísal Novým Zámkom, v priebehu ročníka však zamieril do Popradu. V jeho drese nastúpil do 29 zápasov, ďalšie pridá v nasledujúcej sezóne: "V Poprade som zostal z viacerých dôvodov. Páči sa mi v klube a je mi sympatické, ako sa tu začalo pri hokeji pracovať. V kabíne som našiel výbornú partiu ľudí, s ktorými by som rád dosiahol úspech. Pre brankára je veľmi dôležité, ak cíti dôveru a záujem zo strany vedenia či trénerov."

Riaditeľ klubu Ľudovít Jurinyi netajil spokojnosť s angažovaním dvojice Vošvrda, Kováč: "S Vladom sme sa rozhodli predĺžiť spoluprácu, keďže sme boli spokojní s jeho výkonmi. Pre nás je správna voľba a určite divákom ukáže, že si zaslúži miesto v našom mužstve. Uvidíme, kto z brankárov nás presvedčí, aby odchytal viac zápasov. Máme určenú stratégiu ich nasadzovania do zápasov, teraz je len na nich, kto sa ako prevedie. Potrebujeme mať dvoch silných brankárov, aby sme boli úspešní. Keďže Rus Ivanov s nami rozviazal zmluvu z dôvodu, že mieri do KHL, zvolili sme cestu kvalitnej dvojice v zložení legionár a Slovák. Čo sa týka brankárskej trojky, môžeme využívať juniorov alebo Lukáša Gavaliera, ktorý je na hosťovaní v Martine."