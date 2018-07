TASR

Belgický gólostroj nastúpi proti Japonsku, tímy sa poznajú

Súčasnú belgickú generáciu často označujú za "zlatú", zatiaľ však nenapodobnila krajanov z roku 1986, ktorí obsadili na MS štvrté miesto.

Belgickí futbalisti sa tešia po góle počas zápasu G-skupiny Anglicko - Belgicko na MS vo futbale 28. júna 2018 v Kaliningrade. — Foto: TASR/AP

Rostov nad Donom 2. júla (TASR) - Futbalisti Belgicka nastúpia na osemfinále majstrovstiev sveta v Rusku s vizitkou najproduktívnejšieho mužstva skupinovej fázy. Po deviatich góloch do siete Panamy (3:0), Tuniska (5:2) a Anglicka (1:0) na nich čakajú v pondelok o 20.00 h SELČ v Rostove nad Donom Japonci, ktorých cesta do vyraďovacej časti bola omnoho zložitejšia.

Belgická ofenzíva vzbudzovala rešpekt už pred záverečným turnajom. V desiatich stretnutiach kvalifikácie nastrieľala 43 gólov, čo bolo najviac spoločne s Nemeckom. V prospech európskeho zástupcu hovorí aj bilancia vzájomných zápasov s ázijskými súpermi na MS, zo šiestich duelov zvíťazil v troch, dvakrát remizoval a prehral raz. Útočník Romelu Lukaku, ktorý má v Rusku na konte štyri góly, sa stihol uzdraviť, fit sú aj obrancova Thomas Vermaelen či Vincent Kompany.

Toto všetko odsúva Japonsko do úlohy outsidera. Zo skupiny postúpilo z druhej pozície na úkor Senegalu iba zásluhou lepšej bilancie v hodnotení fair play. Po víťazstve nad Kolumbiou 2:1 remizovalo so Senegalom 2:2 a podľahlo Poľsku (0:1). Do osemfinále vrátilo po ôsmich rokoch, v Juhoafrickej republike 2010 ho vyradil Paraguaj v jedenástkovom rozstrele. "Radi by sme hrali na veľa prihrávok a dominovali v súboji. Belgicko využíva troch obrancov, dvoch defenzívnych stredopoliar a dve veľmi útočné krídla. Takže by nám to mohlo otvoriť priestor," povedal japonský reprezentant Takaši Inui na oficiálnej stránke Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).

Súčasnú belgickú generáciu často označujú za "zlatú", zatiaľ však nenapodobnila krajanov z roku 1986, ktorí obsadili na MS štvrté miesto. Pred štyrmi rokmi ešte pod trénerským vedením Marca Wilmotsa prešla v osemfinále cez USA po predĺžení, vo štvrťfinále tesne prehrala s neskoršími vicemajstrami sveta z Argentíny. Teraz šéfuje lavičke španielsky kouč Roberto Martinez: "Poznáme Japoncov, pretože sme sa s nimi stretli nedávno v prípravnom zápase, aj keď odvtedy vymenili trénera (Akira Nišino, pozn.). Disponujú extrémne dobrou organizáciou hry a sú aj veľmi technickí. Musíme sa nachystať."

V novembri minulého roka sa v Bruggách zrodilo víťazstvo Belgicka 1:0, o ktorom rozhodol Lukaku. Ako príprava sčasti slúžilo aj záverečné vystúpenie v skupine proti Anglicku, keď dostalo šancu viacero nových hráčov. Zhostil sa jej autor jediného zásahu Adnan Januzaj: "Bol to len jeden gól, teraz sa už sústredím na ďalší zápas. Nechcem zostať pri jedinom presnom zásahu." Martinez má k dispozícii aj Driesa Mertensa, ktorý otvoril skóre proti Paname. "Chcem, aby Belgicko naďalej strieľalo veľa gólov," zdôraznil Mertens. Gólom súpera sa snaží zabrániť brankár Thibaut Courtois: "Máme sebavedomie, ktoré chceme preukázať správnym prístupom. Ak však v ďalších fázach prehráme s lepším tímom, budeme to musieť akceptovať."

Stretnutie odvysiela v priamom prenose Jednotka RTVS.