TASR

Dnes o 19:36 čítanie na minútu 0 zdieľaní WIMBLEDON: Kužmová prehrala v 1. kole dvojhry s Petersonovou

Viktória Kužmová spravila v tomto roku veľký výkonnostný progres.

Slovenská tenistka Viktória Kužmová, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Wimbledon 2. júla (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová neuspela pri premiére v hlavnej súťaži ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Napriek sľubnému úvodu prehrala so Švédkou Rebeccou Petersonovou 6:7 (3), 6:7 (9). V tajbrejku druhého dejstva nevyužila štyri setbaly. Jej maximom na podujatiach veľkej štvorky zostáva 2. kolo z tohtoročného Roland Garros v Paríži.

Kužmová viedla na začiatku zápasu 4:2 i 5:3 a v desiatom geme bola pri vlastnom podaní dve loptičky od zisku prvého setu. Švédka však vyrovnala na 5:5 a vynútila si tajbrejk, v ktorom mala navrch. V druhom dejstve sa Petersonová po rýchlom brejku ujala vedenia 4:2. Kužmová vyrovnala na 4:4 a dotiahla set do tajbrejku, no v dramatickej skrátenej hre napokon ťahala za kratší koniec.

Kužmovú mrzeli nevydarené koncovky setov. "V oboch setoch som to mala dobre rozohrané, nedotiahla som to však do úspešného konca. Súperka dnes lepšie servovala, v dôležitých momentoch si dokázala pomôcť prvým podaním a robila menej chýb ako ja, čo rozhodlo o výsledku. Keby som mala zhodnotiť celú trávnatú časť sezóny, na tomto rýchlom povrchu som sa cítila dobre. V Hertogenboschi som odohrala výborné zápasy a trochu smolne som prehrala semifinále s Kirsten Flipkensovou. Po tomto turnaji som sa cítila unavená a Mallorka ani Wimbledon mi nevyšli podľa predstáv, no trávu mám stále rada. Vyzerá to zatiaľ tak, že teraz sa vrátim na dva turnaje na antuku a potom pôjdem na americký hard," povedala pre TASR odchovankyňa košického tenisu.

Kužmová spravila v tomto roku veľký výkonnostný progres. Na turnajoch WTA v Budapešti a Hertogenboschi postúpila až do semifinále. Na podujatiach ITF EMPIRE Slovak Open v Trnave a v čínskom Šen-čene sa tešila zo zisku cenných trofejí. Vo svetovom rebríčku sa prepracovala do prvej sedemdesiatky.

Zverenka trénera Michala Mertiňáka zažiarila aj v Pohári federácie. Vo februári v dueli 1. kola II. svetovej skupiny proti Rusku vybojovala v bratislavskom NTC rozhodujúci tretí bod. V aprílovej baráži o svetovú skupinu v bieloruskom Minsku zdolala Aleksandru Sasnovičovú i Arinu Sobolenkovú a vyslúžila si nomináciu na fedcupové srdiečko za prístup k reprezentácii.