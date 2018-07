TASR

Dnes o 18:14 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Tréner volejbalistiek do 19 rokov o postupe na ME: Bolo to naplánované

Jedna z dvanástich hráčok, ktoré vybojovali postup na európsky šampionát, je Simona Jelínková. Zo všetkých reprezentantiek tejto vekovej kategórie má najvyšší výskok na smeč – 304 centimetrov.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR Milan Kapusta

Bratislava 2. júla (TASR) – Slovenská ženská volejbalová reprezentácia do 19 rokov opäť nebude chýbať na ME tejto vekovej kategórie. Zverenky Michala Matušova počas uplynulých dvoch mesiacov zvládli dva kvalifikačné turnaje, postup na ME do Albánska (1. – 9. septembra 2018) spečatili v sobotu celkovým triumfom na turnaji III. fázy na gréckom ostrove Samos.

"Za naším postupom je skutočnosť, že dievčatá sa zomkli, v závere prípravy sme doladili ich formu a na turnaji hrali veľmi dobre, pokiaľ ide o kolektívne nasadenie," povedal Matušov po návrate z Grécka a dodal: "V družstve ešte môžeme doladiť niektoré detaily, dievčatá majú na viac. Aj keď viem, že na majstrovstvách Európy to bude veľmi ťažké. S kolegami z realizačného tímu hneď začneme pracovať na zveľadení týchto detailov, aby sa družstvo ešte posunulo výkonnostne nahor. Prípravu som už naplánoval pred rokom a pol, keď sme sa začali chystať na kvalifikáciu. Nás postup som mal 'naplánovaný', vopred som dievčatám povedal, aby v tomto termíne nemysleli na dovolenky. Spoločnú prípravu odštartujeme v pondelok 23. júla, bude v rozsahu šesť týždňov."

Slovenky budú hrať na ME v II. skupine v Tirane, kde si v miestnom Olimpik Parku zmerajú sily s Tureckom, Ruskom, Srbskom, Francúzskom a Nemeckom. Dva najlepšie tímy z oboch skupín postúpia do semifinále, družstvá na 3. a 4. priečke budú hrať o 5. až 8. miesto. Finalisti získajú miestenku na MS 2019 hráčok do 20 rokov. "V našom tíme máme ešte nejaké rezervy. Niektoré hráčky sa zo zdravotných dôvodov nemohli predstaviť v kvalifikácii. Ďalšie rezervy máme v niektorých herných činnostiach. Určité nedostatky sú aj vo fyzickej príprave hráčok. Budeme mať dostatok času, aby sme na tom popracovali a minimalizovali chyby, ktoré sa v našej hre objavujú, a niekedy sú nad rámec únosnosti," uviedol Matušov.

Jedna z dvanástich hráčok, ktoré vybojovali postup na európsky šampionát, je Simona Jelínková. Zo všetkých reprezentantiek tejto vekovej kategórie má najvyšší výskok na smeč – 304 centimetrov. "Do Grécka sme cestovali s jasným cieľom, a tým bol postup na ME. Prakticky som sa na tento vrchol pripravovala štyri roky. Výkonnostne to bol najlepší turnaj, aký sme kedy odohrali. Všetko nám vychádzalo, zápasy sme zvládali fyzicky aj psychicky. Každá z nás odovzdala všetko," povedala členka ŠŠK Bilíkova Bratislava, ktorá vie, kde má rezervy ona i jej družstvo: "Mala by som sa zlepšiť v útočných činnostiach, pritvrdiť servis, a keď treba, psychicky dokázať udržať tím. Pokiaľ ide o družstvo, mali by sme sa viac zohrať s nahrávačkou, a čo nám môže pomôcť, sú kombinácie so stredovými hráčkami, ktoré sú blokárky. Naša zbraň je servis, ale aj na tom sa dá ešte popracovať."