TASR

Dnes o 14:46 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Festival TOPFEST oslávil 15-te narodeniny návratom na Zelenú vodu

TOPFEST oslávil 15 rokov návratom na domovskú scénu! Tisíce návštevníkov sa presvedčilo, že spojenie festivalu a areálu Zelená voda je dokonalé!

Festival TOPFEST oslávil 15-te narodeniny návratom na Zelenú vodu — Foto: TOPFEST/Pavol Karell

Nové Mesto nad Váhom 2. júla (OTS) - Fanúšikovia si vychutnali hudobný program, bohaté sprievodné atrakcie, kúpanie aj stanové mestečko priamo v areáli. Headlinermi jubilejného 15-teho ročníka boli švédski Clawfinger a rocková legenda Kabát. Novinkou bol TOPFEST RUN, ktorý si prišla zabehnúť takmer stovka ľudí!

TOPFEST úspešne odštartoval letnú festivalovú sezónu! Brány festivalu sa otvorili v piatok 29. júna a pre všetkých fanúšikov dobrej hudby boli pripravené tri pódiá. Šou na hlavnom stage-i odpálila kapela Arzén, ktorá rozospievala fanúšikov slovenskými hitmi. Pokračoval český spevák Michal Hrůza a potom už pódium patrilo bratislavskej kapele HEX, ktorá sa predstavila v skvelej kondícii. S Ďuďom, Yxom, Fefem a Tybykem si všetci spievali megahity „Keď sme sami“, „Nikdy nebolo lepšie“ či „Oteckovia“.

“Bol to veľmi pekný koncert. Boli tu veľmi pekné dievčatá a chlapci ešte krajší... My vždy chodíme na tieto veľké pódiá s rešpektom. Naozaj sme si to veľmi užili a veríme, že to bolo na nás vidieť. Zabávali sme sa veľmi dobre,” zhodnotil s úsmevom Tomáš „Yxo“ Dohňanský.

Líder Tublatanky Maťo Ďurinda (Foto: TOPFEST/Pavol Karell)

Mnohých fanúšikov slovenskej rockovej hudby potešilo, že sa v programe objavila aj legendárna stálica slovenskej rockovej scény skupina Tublatanka.

“TOPFEST je jeden veľmi významný festival, na ktorom sa ukážu viaceré žánre, a to je dobre. My sa tešíme, že sme na TOPFESTe zahrali asi štvrtýkrát už, že Topfest nás pravidelne voláva každé dva roky. Dnešný Topfest bol pre mňa návratom do radosti, pretože toto prostredie považujem za veľmi príjemné. TOPFEST na Zelenej vode je perfektný a ja sa z toho strašne teším, že sa sem vrátil,” opísal svoj vzťah k Topfestu líder Tublatanky Maťo Ďurinda.

Švédska rap-metalová hviezda Clawfinger predstavovala vyvrcholenie piatkového programu. “Ľudia na TOPFESTe boli excelentní. Mali sme úžasné metalové publikum, fakt sme si to užili,” povedal basgitarista André Skaug.

Po severských metalistoch rozospievala publikum česká skupina Čechomor a následne prišla pecka v podobe obľúbencov Inekafe.

“Páči sa nám tu. Máme radi Topfest, pretože je to najväčší rockový festival na Slovensku. Tento rok sa chystáme osláviť 20 rokov od vydania nášho prvého albumu Vitaj. V pôvodnej zostave pripravujeme koncom roka špeciálne turné Praha − Brno − Bratislava. Strašne sa na to tešíme. Viete to ako prví,” neskrýval nadšenie Vratko Rohoň.

Galéria

Galéria

Na druhom pódiu to roztočili kapely The Great Malarkey, Doga a Zóna A. Kapela Jelen je začínajúcou hviezdou českej folkovej scény a naše publikum si doslova podmanila.

“Hralo sa nám tu krásne, veľmi sa nám to páčilo. To okolie je krásne, my sme tu prvýkrát a TOPFEST vyzerá ako fakt veľká super akcia. Ľudia boli úžasní, my na Slovensko jazdíme hrozne radi. Pre nás je to obrovská radosť, že tu môžeme byť a ďakujeme za túto príležitosť,” tešil sa Jirda Polák.

Sobota na TOPFESTe priniesla novinku - špeciálny beh TOPFEST RUN. Jeho tvárou bol známy traumatológ MUDr. Ján Grauzel zo Sportclinic Bratislava. Bežalo takmer 100 ľudí, ktorí ako odmenu získali lístok zadarmo pamätnú medailu, chutné občerstvenie a minerálnu vodu Budiš. Ešte viac ako beh ľudí rozhýbali kapely Dereš a Extip. Potom dav roztancovala dánska popová skupina The Asteroids Galaxy Tour.

“Toto je náš prvý letný festival. Nedávno sme vydali nový singel a bolo krásne ho zahrať ľuďom na TOPFESTe. Bolo to naše prvé hranie na Slovensku a naozaj sme si ho užili. Bolo to zábavné a pekné vidieť, ako sa publikum spojilo a ľudia si ten čas spoločne užili,“ zhrnula dojmy frontmanka Mette Lindberg.

Vystúpenie na hlavnom pódiu si vychutnal aj legendárny spevák, skladateľ a textár Peter Nagy, ktorý rozospieval celý areál hitmi „Profesor Indigo“, „Aj tak sme stále frajeri“ či „So mnou nikdy nezostarneš“.

“Na TOPFESTe je taká rodinná atmosféra. Že ľudia spievajú ešte aj „Mandarínku Darinku“, to je odmena za tých 35 rokov koncertovania. Vždy sú tam emócie. Publikum na ToOPFESTe je veľmi tolerantné, dnes sa nosia multižánrové festivaly. Ľudia chcú pesničky. Dnes je tej muziky tak veľa, že obyčajné piesne otvárajú brány. Obyčajná pesnička je komunikatívna záležitosť medzi ľuďmi,” vyznal sa Peter Nagy.

(Foto: TOPFEST/Pavol Karell)

Vyvrcholenie hudobného programu sa nieslo v réžii českej rockovej legendy Kabát, ktorí sú stálicou každého ročníka. Kabát odohrali perfektné vystúpenie s mrazivou atmosférou a ohňovou šou, ktorou si podmanili celý festival. Na hlavnom pódiu potom fanúšikom zahrala švédsko-dánska heavy metalová skupina Amaranthe a skvelí Horkýže Slíže. B pódium druhý festivalový deň patrilo kapelám Piňazi De?, Dorian Gray, King Shaolin, Wasabi Circus a Polemic. Na treťom špeciálnom stage-i vo forme autobusu si kapely zahrali priamo na jeho streche. Jubilejný 15. ročník festivalu TOPFESTu pre návštevníkov pripravil stanové mestečko, vyhradené parkovisko i nepretržitú kyvadlovú dopravu. Hudobníci aj milovníci letných festivalov si atmosféru a oslavu 15. narodenín TOPFESTu naplno užili. Nechýbali kolotoče, funzóna s vodným futbalom, detské zóny a štedrý výber stánkov s občerstvením a suvenírmi.