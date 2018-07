Hokejová Žilina má bližšie k licencii. Vedenie a financie sú schválené

TASR

Novým predsedom predstavenstva klubu sa stal primátor Žiliny Igor Choma, podpredsedom mestský poslanec Jozef Juriš a členom právnik Pavol Kuric.

Žilina 2. júla (TASR) – Žilinskí hokejisti by mali aj v sezóne 2018/2019 hrať v najvyššej Tipsport lige. Vedenie mesta v pondelok na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) spravilo ďalší krok k získaniu licencie, keď schválilo financie pre klub vo výške 210.000 eur i nové vedenie.

Do programu sa dostal aj tretí bod o tom, že nové vedenie má pripraviť návrh na odpredaj 100-percentného podielu klubu do ďalšieho riadneho zasadnutia, ktoré by malo byť v septembri. Poslanci približne dvojtretinovou väčšinou schválili aj tento návrh.

"Z tých 210.000 eur je 50.000 na vyrovnanie záväzkov, ktoré má klub k hráčom a 160.000 na fungovanie klubu," povedala pre TASR hovorkyňa mesta Barbora Zigová. Tú väčšiu časť získalo mesto od sponzora, ktorého meno nesie zimný štadión.

"Povedzme si otvorene, v dnešnej situácii si nik nechcel vziať na svoje tričko tento post. Klub je mestský a je v mojom záujme, aby sme z pohľadu mesta urobili všetko pre to, aby normálne fungoval. Preto som sa rozhodol, že sa tejto pozície chopím a verím, že po manažérskej stránke budem vedieť klubu pomôcť. Samozrejme, budem potrebovať pomoc odborníkov, ale budem mať okolo seba ľudí, ktorým záleží na žilinskom hokeji a ktorí sú už dnes naklonení urobiť pre to maximum. Ak tu bol hokej sto rokov, nemôže padnúť na jednej malej kríze," povedal Choma.

Nové predstavenstvo tak teraz môže vyrovnať svoje podlžnosti, aby splnilo podmienky na zisk extraligovej licencie. Pro-Hokej, ktorý riadi TL, stanovil konečný termín na uplynulý piatok 29. júna, no po turbulentnom minulom týždni nakoniec vyhovel jeho šéf Richard Lintner požiadavke primátora Žiliny a mestu dal čas do 7. júla.

Ak sa to MsHK podarí a licenciu získa, nové vedenie čakajú ďalšie kroky. Musí čo najrýchlejšie ustanoviť generálneho manažéra a športového manažéra klubu a začať skladať káder na nadchádzajúcu sezónu, keďže Žilinčania ešte neodštartovali prípravu.

Uplynulý pondelok prijalo mestské zastupiteľstvo uznesenia a vzalo na vedomie potrebu dotácie pre začatie sezóny MsHK, no v utorok po pracovnom stretnutí nečakane skončilo bývalé vedenie na čele s predsedom predstavenstva Petrom Durmisom, keďže necítilo dôveru zo strany mesta, ktoré údajne nechcelo dať klubu peniaze. Zdalo sa tak, že Žilina v TL skončí. Na ďalší deň sa však opäť všetko zmenilo, keď Choma oznámil, že peniaze sú.

"Po návrhu bývalého predsedu predstavenstva Petra Durmisa, ktorý požadoval sumu 540-tisíc eur, sme prišli s vlastným, oveľa nižším návrhom finančnej dotácie. Predložili sme na schválenie rozpočtovú zmenu v sume 210-tisíc eur, ktorá je rozdelená na dve časti. Prvá, vo výške 50-tisíc eur, bude riešiť aktuálne podlžností voči hráčom, zvyšných 160-tisíc eur smeruje na fungovanie klubu počas celej sezóny," uviedol Choma.