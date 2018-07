Tehotná žena zostala po ultrazvuku v šoku: Šanca, že sa vám stane toto, je jedna ku 200 miliónom

Dominika Dobrocká

Návšteva u lekára zmenila tehotnej žene a jej partnerovi život. Vyšetrenie prezradilo oveľa viac, ako očakávali.

CWMBRAN 4. júla - Dieťa je dar. Vedela to aj Sian Williamsová so svojím partnerom Aaronom. Keď sa dozvedeli, že budú rodičmi, svoju radosť neskrývali. Prišlo však prekvapenie, ktoré ani jeden z nich nečakal. „Bola som nadšená, že budem mať jedno dieťa, keď však doktor počas ultrazvuku zachytil tlkot druhého srdca, a následne tretieho, bol to zázrak,“ spomína na obrovskú novinku mamička identických trojčat. „Lekári nám povedali, že sú rovnaké. Šanca, že sa tak udeje bez liekov je podľa ich slov jedna ku 200 miliónom,“ dodala.

Aj keď sú obaja rodičia šťastní, zvládnuť tri deti naraz, nie je žiadna sranda. Sian pri výchove svojich troch dcér používa rôzne praktiky. Aby ich dokázala rozlíšiť, každá má nalakovaný jeden prst na ruke. Belle má ružový, Olivia žltý a Jorgie fialový. Ako to v takýchto prípadoch býva, aj Sian s Aaronom si na svoje princezné museli počkať. Mamička totiž porodila predčasne v 32 týždni. „Trvalo to síce dlho, avšak keď sme ich konečne držali, bolo to magické. Aaron vyzeral neuveriteľne hrdo. Nedokázali sme uveriť, že sú naše,“ vyjadrila svoje vtedajšie pocity mamička.

Obrovská strata

Trojičky boli obrovským darom a pre samotnú Sian znovuzrodením. Tá totiž v jednom roku prišla o svojho otca Kevina a starých rodičov. Práve príchod troch dcér všetko zmenil. „Niekoľko rokov to bolo pre nás naozaj ťažké, takže trojičky nám priniesli do života opäť radosť. Je úžasné ich vidieť vyrastať. Je to možno náročné, ale milujeme každú jednu minútu s nimi.“ Rodinka musela svojim deťom prispôsobiť absolútne všetko. Prišlo aj na výmenu auta, do ktorého sa zmestia tri detské sedačky. Sian priznala, že sú so svojím partnerom výborný tím a zatiaľ všetko zvládajú. „Je to úžasné. Všetky tri spia naraz, tak dúfam, že to bude aj pokračovať,“ povedala Sian. Okrem toho je nadšená a vďačná aj za svoju matku, ktorá býva vedľa nich.