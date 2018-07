Dobré noviny

Donútia vás premýšľať: Fantastické reklamy varujú Slovákov, čo sa deje s našou prírodou

Je lepšie raz vidieť ako dvakrát počuť. Tieto slovenské kampane sa snažia zachrániť našu prírody a zmeniť povedomie Slovákov o životnom prostredí.

Ilustračné foto. — Foto: TASR

BRATISLAVA 2. júla (Dobré noviny) - O životnom prostredí sa v poslednej dobe hovorí veľa, no nie každému sa táto téma dostane aj do uší. A keďže, ako sa hovorí, je lepšie raz vidieť ako dvakrát počuť, rozhodli sa enviromentalisti spropagovať boj o životné prostredie prostredníctvom trefných reklám.

Pozrite sa, ktoré z nich otvorili oči Slovákom najviac a ktoré z nich zabojovali o titul Zlatý klinec.

Ekotašky od Tesca

Aj nákup sa dá odniesť v súlade s prírodou. Dokazuje to kampaň obchodného giganta Tesco, ktorú vytvoril v spolupráci s agentúrou Made By Vaculík. Snímka ukazuje ľadovec, ktorý je odkazom na klimatické zmeny našej planéty. Lenže čo sa skrýva pod hladinou v skutočnosti? Vizuál nám totiž ukazuje, že tento ľadovec je vlastne obrovská plastová igelitka, ktorú môžeme považovať za mor pre našu modrú planétu. Ak ju však vymeníme za nákupnú tašku, ktorá má viac použití, môžeme sa plastov zbaviť alebo ich aspoň výrazne eliminovať.

Tesco kampaň proti igelitovým taškám. Foto: matusbence.com

Ekotopfilm a Envirofilm

Poznáte olejnatku labutiu a filtrovca poľného? Na tieto nové druhy „živočíchov“ sa zamerala enviro-kampaň známeho slovenského festivalu. Olejnatku a filtrovca inštalovali do bratislavskej ZOO medzi skutočné zvieratá. Popisné tabule však informovali, že tieto druhy sa živia plastmi a toxickými odpadmi. Festival k tomu pridal ešte dva spoty, ktoré poukazujú na našu zodpovednosť za životné prostredie, a dovedna z toho boli tri bronzové klince.

Kampaň s olejnatkou labutiou. Foto: Ekotopfilm/Envirofilm

Lesoochranárske združenie VLK

Združenie chrániace slovenské lesy prišlo s údernou kampaňou Všetko pre NIČ. A čo to vlastne to NIČ je? To vám najlepšie prezradí nasledovné video:

VLK však zaujal aj s kampaňou Podpisy, ktorej cieľom bolo získať čo najviac podpisov na petíciu za „NIČ“. Na plagáte vidno strom, kde dvojica vyryla svoje mená. A pod poškodeným stromom je trefne napísané: „Ďakujeme, že stromom venujete užitočnejšie podpisy.“

Všetko pre NIČ. Foto: Facebook/Lesoochranárske zoskupenie VLK

My sme les

Asi najviac však ľudí zaujala kampaň My sme les, do ktorej sa zapojilo viacero známych osobností. Emotívne video chytilo za srdcia tisíce Slovákov a viacerí z nich si v tomto duchu dokonca zmenili svoju profilovú fotku na sociálnej sieti Facebook. Pozrite sa, čo všetko sa deje v tej našej „malebnej“ krajine.