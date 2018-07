Dobré noviny

Prvý slovenský 3D priechod pre chodcov namaľovali v Čadci. Ako prevenciu pred nehodami

V prípade, že sa projekt osvedčí, mesto ho chce zrealizovať aj v okolí ďalších materských a základných škôl.

— Foto: reprofoto TV JOJ

ČADCA 25. júla - Už nie len v Indii, ale aj na Slovensku! Konkrétne v Čadci architekti namaľovali prvý trojrozmerný priechod pre chodcov.

Takzvaná "zebra", ktorá tvorí dojem, akoby plávala vo vzduchu, vytvára dojem, že na ceste je prekážka. To vodičov núti spomaliť a dať si veľký pozor.

"Je to len jednoduchá geometria, v podstate ten princíp nie je ničím zložitý," vysvetlil pre TV JOJ architekt Matej Babuliak. A novinku si pochvaľujú aj vodiči, podľa jedného z nich "priechod vyzerá dobre, je to zaujímavé, nápad je to dobrý a bude to určite lepšie ako retardér."

Farby architekti vybrali na základe videí z Indie, ktoré si pozreli na internete. Podľa toho nakreslili predlohy a potom im už stačila krieda, špagát spreje a poriadna dávka trpezlivosti, uvádza TV JOJ na svojom webe noviny.sk. Priechod, ktorý mesto zámerne nechalo zrealizovať pri základnej škole, má zvýšiť bezpečnosť.

"V prípade, že sa to osvedčí, chceme pokračovať aj na iných frekventovaných cestách, hlavne v okolí škôl a materských škôl," povedal hovorca Čadce Marián Kráľ.