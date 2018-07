Lekári poznajú hodinu, kedy sa rodí najviac bábätiek. Aj deň v roku, kedy vám pôrod „hrozí“ najmenej

Dominika Dobrocká

Najnovšia štúdia odhalila čas pôrodov. Ide o hodinu, kedy sa na svet vypýta najviac detí.

Ilustračná foto — Foto: TASR - Roman Hanc

LONDÝN 6. júla - Každé bábätko je iné a rozhodnutie o tom, kedy príde na tento svet, má vo väčšine prípadov vo svojich rukách. Mamička môže byť pripravená, no moment a čas skutočných kontrakcií nepozná. Môže to prísť naozaj kedykoľvek. Nová štúdia z anglickej University College London však preukázala, že bábätká majú tendenciu pýtať sa na svet v určitú dennú dobu. Podľa zistení uverejnených v odbornom magazíne PLOS ONE existuje čas, kedy ženy začínajú rodiť najčastejšie. Na základe analýzy 5 miliónov pôrodov sa odborníci zhodli, že je to konkrétne 4.00 hodina nadránom. Výskumníkom sa ďalej podarilo zistiť aj to, že až 71,5 % pôrodov, či už spontánnych alebo neplánovaných, vykonaných sekciou sa uskutočnilo počas víkendov, sviatkov a najmä medzi 1.00 a 7.00 hodinou. Už spomínaná štvrtá hodina však stále vyhráva ako čas, kedy ženy rodia najčastejšie.

Na Vianoce je najmenej pravdepodobné, že porodíte. Foto: Pexels.com

A čo Vianoce?

Najkrajší deň v roku, kedy si asi žiadna mamička nepraje rodiť. Nuž aj vianočné bábätka chodia po tejto zemeguli. Nie je ich však až tak veľa. Vianoce sú totiž najzriedkavejším dňom pôrodov vôbec. Prečo to tak je, nie je známe. Možno len chcú byť detičky zhovievavé k svojej mame alebo nechcú mať v jeden deň dva sviatky? Odpoveď majú v rukách opäť raz odborníci.

Zmena sa týka všetkého

Každá minca má však dve strany a čas pôrodov nie je žiadnou výnimkou. Kedy sa podľa štúdie rodia deti najčastejšie, už vieme. Kedy teda na svet prichádza najmenej detí? Podľa výsledkov analýzy je to práve počas bežných pracovných hodín, čo znamená medzi 9.00 a 17.00 hodinou. V tomto čase prišlo na svet len 28 % detí.

Rodiť v bežný pracovný deň? Dnes už rarita. Foto: Pexels.com

Mení sa všetko a pôrodné trendy nie sú žiadnou výnimkou. Podľa jedného z autorov štúdie profesora Alisona MacFarlanea sa toho v tomto smere od päťdesiatych rokov 20. storočia zmenilo dramaticky veľa. „Súčasné trendy v pôrodnej intervencii pri pôrode môžu fungovať v opačnom smere,“ vysvetlil pre BBC. K celej veci sa vyjadril aj vedúci štúdie Peter Martin. Podľa jeho slov nás totiž k nočným a skorým ranným pôrodom priviedla aj evolúcia, čo môže znamenať aj súčasť nášho vývojového dedičstva. Veď už naši predkovia žijúci v skupinkách, prežívali väčšinu pôrodov v noci. V tom čase totiž bola celá rodina pokope a matka s bábätkom mali väčšiu istotu bezpečia.