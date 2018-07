TASR

Ruská defenzívna taktika slávila úspech, Čerčesov: Jediná možnosť

Španielski futbalisti mali výraznú prevahu počas celého zápasu, no pred Akinfejevovou bránkou nedokázala vymyslieť takmer nič.

Tréner ruskej futbalovej reprezentácie Stanislav Čerčesov (vľavo) salutuje strelcovi gólu Arťomovi Dziubovi. — Foto: TASR/AP

Moskva 2. júla (TASR) - Ruskí futbalisti sa po 48 rokoch prebojovali do štvrťfinále majstrovstiev sveta. Na domácom šampionáte senzačne vyradili v osemfinále Španielov po jedenástkovom rozstrele. "La Furia Roja" mala výraznú prevahu počas celého zápasu, no pred Akinfejevovou bránkou nedokázala vymyslieť takmer nič.

Zverenci trénera Fernanda Hierra si počas duelu prihrali viac ako tisíckrát, mali 76-percentné držanie lopty, ale na postup medzi osem najlepších tímov MS 2018 to nestačilo. Španieli tak po zlyhaní na MS 2014 v Brazílii, kde nepostúpili zo základnej skupiny, sklamali aj v Rusku. "Prišli sme sem s veľkými ambíciami. Medzi úspechom a neúspechom bola veľmi tenká čiara, hráčom nemôžem nič vyčítať. Mohli sme vyhrať, mali sme prevahu, ale musíme byť efektívnejší. Beriem na seba plnú zodpovednosť. Iniestu som nasadil až neskôr preto, lebo som si myslel, že to bude dlhý zápas a ku koncu budeme potrebovať niečo zmeniť. Hral veľmi dobre, je to jeden z najlepších futbalistov v histórii," citovala Hierra agentúra DPA.

Tridsaťštyriročný kreatívny stredopoliar ukončil svoju reprezentačnú kariéru po 12 rokoch. "Proti Rusku to bol môj posledný zápas v národnom tíme. Nádherná kapitola sa skončila," povedal Iniesta. Zápas s domácim tímom bol posledný v drese Španielska aj pre stopéra Gerarda Piqueho.

Rusi slávili úspech sa svojou defenzívnou taktikou. Výborne zachytal Akinfejev, ktorého vyhlásili za najlepšieho hráča stretnutia. "Ja nie som muž zápasu. Najlepším hráčom bolo celé mužstvo spolu s našimi fanúšikmi," vyhlásil ruský kapitán.

"Pred desiatimi rokmi nás na majstrovstvách Európy poľahky zdolali, keď sme sa pokúšali o protiútoky. Španieli sú vo viacerých ohľadoch lepší ako my, tak sme nechceli riskovať. Nemám rád tento defenzívny štýl hry, no hráči to pochopili, pretože to bola jediná cesta, ako sme mohli uspieť. Už myslíme na ďalší zápas," uviedol tréner "zbornej" Stanislav Čerčesov.

Rusi nastúpia vo štvrťfinále proti Chorvátsku. Duel je na programe v sobotu 7. júla o 20.00 SELČ na štadióne v Soči.