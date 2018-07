TASR

V Turčianskych Tepliciach vybudujú nový nájomný bytový dom

S realizáciou stavby by mal investor začať ešte tento rok, v zmluve s radnicou sa zaviazal získať stavebné povolenie v termíne do 15. septembra.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Branislav Caban

Turčianske Teplice 2. júla (TASR) - V Turčianskych Tepliciach pribudne nové nájomné bývanie. Dom v Horných Rakovciach postaví súkromný investor na vlastné náklady, samospráva ho má potom záujem od neho odkúpiť. Zámer odobrili tamojší mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní.

Bytový dom bude stáť na mestskom pozemku o rozlohe 3142 štvorcových metrov (m2), ktorý samospráva získala ešte vlani zámenou s evanjelickou cirkvou. Bude mať 20 až 22 prevažne dvojizbových bytových jednotiek s priemernou podlahovou plochou do 56 m2.

"Mojím cieľom po nástupe do funkcie primátora bolo rozšíriť bytový fond v Turčianskych Tepliciach. Po mojom nástupe som zistil, že mesto nedisponuje žiadnym vhodným pozemkom na výstavbu, následne sme museli túto vec vysporiadať. Vysporiadali sme minulý rok pozemky a v tomto roku sme sa mohli prakticky pustiť do vecí ohľadom výstavby novej bytovky," spomenul pre TASR primátor Igor Hus.

Kúpeľné mesto podľa neho v súčasnosti eviduje okolo 60 žiadostí o bývanie. "Myslím si, že záujem o nájomné byty je," podotkol.

Dom na vlastné náklady postaví na základe výsledku verejnej súťaže, ktorú mesto vyhlásilo ešte vo februári tohto roka, spoločnosť REVISTAV, s.r.o., so sídlom v Bratislave. Náklady na vybudovanie domu predstavujú 1.045.450 eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Firma tiež na vlastné náklady zabezpečí projektovú dokumentáciu potrebnú na výstavbu domu. Vybraný model, keď na seba riziko preberá investor, označil Hus za výhodný pre mesto. "Myslím si, že áno. My sme preberali aj s naším vedúcim oddelenia plánovania rozvoja mesta viacero alternatív, táto nám vyšla ako najschodnejšia, tak sme dali túto," dodal.

S realizáciou stavby by mal investor začať ešte tento rok, v zmluve s radnicou sa zaviazal získať stavebné povolenie v termíne do 15. septembra. Termín ukončenia stavby je do 31. júla 2019. Dom plánuje samospráva odkúpiť z dotácie od Ministerstva dopravy a výstavby SR a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), žiadosť o financie podá na začiatku budúceho roka.