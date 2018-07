TASR

Dnes o 07:28 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Aj druhé nedeľňajšie osemfinále rozhodli penalty. Vyhrali ho Chorváti

Skóre otvoril už v 1. minúte Dán Mathias Jörgensen, rýchlo gólovo odpovedal v 4. minúte Mario Mandžukič. V 117. minúte nepremenil penaltu Luka Modrič, v rozstrele zasa zaváhali Dáni až trikrát.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Nižnij Novgorod 1. júla (TASR) - Futbalisti Chorvátska sa stali štvrtými štvrťfinalistami MS 2018 v Rusku. V nedeľňajšom večernom osemfinálovom zápase v Nižnom Novgorode zvíťazili nad Dánmi 2:1 až po rozstrele z 11 m, v ktorom uspeli 3:2, keď sa skončil zápas v riadnom hracom čase aj po predĺžení 1:1. Pridali sa tak k triu Francúzsko, Uruguaj a Rusko.

Chorvátsko nastúpi vo štvrťfinále v sobotu 7. júla o 20.00 h SELČ v Soči proti domácim reprezentantom, ktorí v nedeľu vyradil Španielov tiež v rozstrele z 11 m (4:3, resp. 1:1 pp).

Osemfinále: Chorvátsko - Dánsko 2:1 po predĺžení a jedenástkovom rozstrele (1:1, 1:1), 3:2 rozstrel z 11 m Góly: 4. Mandžukič - 1. M. Jörgensen, ŽK: M. Jörgensen (Dán.). Rozhodcovia: Pitana - Maidana, Belatti (všetci Arg.), 40.851 divákov. rozstrel: Eriksen nedal, Badelj nedal, Kjaer 0:1, Kramarič 1:1, Krohn-Dehli 1:2, Modrič 2:2, Schöne nedal, Pivarič nedal, N. Jörgensen nedal, Rakitič 3:2 Chorvátsko: Subašič - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinič (81. Pivarič) - Rakitič, Brozovič (71. Kovačič) - Rebič, Modrič, Perišič (97. Kramarič) - Mandžukič (108. Badelj) Dánsko: Schmeichel - Dalsgaard, Kjaer, M. Jörgensen, Knudsen - Christensen (46. Schöne), Delaney (98. Krohn-Dehli), Eriksen - Poulsen, Cornelius (66. N. Jörgensen), Braithwaite (106. Sisto)

Prvé sekundy duelu priniesli gólovú smršť. Už po necelej minúte otvorili skóre Dáni. Dlhý aut z pravej strany prepadol až na vzdialenejšiu stranu päťky a lopta sa dostala k M. Jörgensenovi. Ten neváhal, poslal ju po zemi cez dvoch brániacich hráčov, a hoci si na ňu brankár Subašič siahol, skončila v sieti. Chorváti dlho na vyrovnanie nečakali, keď sa v 4. minúte po sérii viacerých šťastných odrazov presadil Mandžukič. To sa k Rebičovi od súpera odrazila lopta do behu, jeho pristrčenie na Vrsaljka jemne tečoval obranca, Vrsaljkov prudký nákop Kjaer tečoval nešťastne do tváre Christensena, od ktorého sa lopta odrazila k Mandžukičovi a ten chladnokrvne trafil k pravej tyči. Po interesantnom úvode sa hra upokojila, ale aj tak sa toho dialo dosť. V 20. minúte sa Mandžukič márne dožadoval penalty po páde v šestnástke, v 27. minúte sa po výbornej akcii s narážačkou na tretieho dostal do zakončenia Braithwaite, ale loptu pred vybiehajúcim Subašičom netrafil ideálne a ten kryl. O dve minútky štipľavo vystrelil Rakitič, Schmeichel vyrazil do strany, loptu opäť získal Rakitič, ktorého nákop Schmeichel opäť vyrazil, Rakitič ju vrátil dozadu, kde Perišičov volej najprv trafil zem a druhý pokus išiel vysoko nad. V 39. minúte Modrič z priameho kopu našiel hlavu Lovrena, ten ale vo veľkej šanci minul. Na druhej strane v 42. minúte Eriksen po výmene s Poulsenom poslal na chorvátsku bránu oblúčik, ktorý napokon skončil na spojnici.

Druhý polčas začal oveľa opatrnejšie ako prvý. Dáni boli predsa len o čosi aktívnejší, chýbal im však väčší pokoj pri finálnej prihrávke aj v zakončení. V 55. minúte si tak v šanci odkopol loptu Braithwaite. V 72. minúte nastúpil N. Jörgensen a okamžite mohol rozhodnúť, keď sa otočil okolo Lovrena, ale jeho nie najideálnejšiu strelu Subašič skrotil. Zmenu skóre nepriniesli ani nepresné strely Eriksena či Modriča. S ubúdajúcimi minútami do konca už nik nechcel veľmi riskovať, opticky boli viac pri súperovej bráne Chorváti, ale chýbala finálna prihrávka. Duel smeroval do predĺženia, a keď sa v 90.+2 minúte tiahlou strelou nepresadil ani Rakitič, resp. na druhej strane zaujímavým pokusom Braithwaite, aj sa tam dostal.

V predĺžení sa najprv hralo viac na polovici Chorvátov, Dáni boli nebezpečnejší, tak ako celý zápas súpera v strede poľa k ničomu nepúšťali. Čakalo sa na chybu a tá napokon aj prišla. Urobili ju Dáni práve v strede poľa, po nešikovnej strate lopty Krohn-Dehliho po kolmici od Modriča sa do brejku dostal Rebič, urobil aj úspešnú kľučku na Schmeichela, ale M. Jörgensen ho zozadu fauloval a rozhodca nariadil penaltu. Tú však Modrič v 117. minúte kopol zle a Schmeichel mu ju chytil. Ešte prišli strely Modriča a Kramariča, obe mimo a tak v nedeľu dospelo do jedenástkového rozuzlenia aj druhé osemfinále. V ňom Dáni trikrát zlyhali, Chorváti len dvakrát, takže medzi elitnú osmičku postúpili Chorváti.

Hlasy po zápase:

Zlatko Dalič, tréner Chorvátska: "Myslím si, že sme si postup zaslúžili. Bol to vyrovnaný zápas, oba tímy chceli postúpiť, boli dobre pripravené. Bola to dráma, najmä v penaltovom rozstrele. Aj tam sme si uspieť zaslúžili. My sme ukázali veľmi veľkú vôľu po víťazstve, to si cením najviac."

Danijel Subašič, brankár Chorvátska: "Už je všetko dobré, dokázali sme postúpiť. Som strašne šťastný. Dnes bolo šťastie na našej strane. Je to pre našu krajinu aj reprezentáciu to najkrajšie."

Kasper Schmeichel, brankár Dánska a Hráč zápasu: "Sú to zmiešané pocity. Sme strašne sklamaní. Som ale hrdý na spoluhráčov, odviedli sme výborný výkon. Mali sme šance, v druhom polčase sme boli lepší. Šťastie nestálo pri nás, máme ale mladý a perspektívny tím. Toto nás mnoho naučí."