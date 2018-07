TASR

Rusi šokovali a postúpili do štvrťfinále

Už v 11. minúte si strelil vlastný gól obranca Sergej Ignaševič, v 41. minúte vyrovnal z penalty Arťom Dziuba. Góly už nepadli ani v predĺžení a v rozstrele zaváhali Španieli Koke a Iago Aspas.

Úspešný zákrok ruského brankára Igora Akinfejeva (v strede) v zápase osemfinále MS 2018 Španielsko - Rusko v Moskve 1. júla 2018. — Foto: TASR/AP

Moskva 1. júla (TASR) - Ruskí futbalisti sa stali tretím štvrťfinalistom 21. MS v Rusku. V úvodnom nedeľňajšom osemfinálovom zápase zvíťazili nad Španielskom až po rozstrele z 11 m, v ktorom uspeli 4:3. Duel sa skončil v riadnom hracom čase aj po predĺžení 1:1. Domáci hráči nastúpia vo štvrťfinále v sobotu 7. júla v Soči (20.00 SELČ) proti úspešnejšiemu z druhého nedeľňajšieho osemfinále Chorvátsko - Dánsko.

Osemfinále: Španielsko - Rusko 1:2 po predĺžení a jedenástkovom rozstrele (1:1, 1:1), 3:4 rozstrel z 11 m Góly: 11. Ignaševič (vlastný) - 41. Dziuba (z 11 m), ŽK: Pique - Kutepov, Zobnin. Rozhodcovia: Kuipers - van Roekel, Zeinstra (všetci Hol.), 78.011 divákov. Rozstrel: Iniesta 1:0, Smolov 1:1, Pique 2:1, Ignaševič 2:2, Koke nedal, Golovin 2:3, Ramos 3:3, Čeryšev 3:4, Aspas nedal Španielsko: De Gea - Nacho (70. Carvajal), Pique, Ramos, Alba - Koke, Busquets - Silva (67. Iniesta), Isco, Asensio (104. Rodrigo) - Costa (80. Aspas) Rusko: Akinfejev - Fernandes, Kutepov, Ignaševič, Kudrjašov, Žirkov (46. Granat) - Samedov (61. Čeryšev), Zobnin, Kuzjajev (97. Jerochin) - Dziuba (65. Smolov), Golovin

Rusi začali s piatimi obrancami opatrne, Španieli bez Iniestu v základe hneď začali obliehať šestnástku súpera. V 11. minúte po faule Žirkova na Nacha zahrával Asensio priamy kop z pravej strany. Stopér Ignaševič si nevšímal loptu, ale držal Ramosa, s ktorým spadol na zem a pätou si dal vlastný gól. Rusi sa stále nevedeli vymaniť z obrannej ulity, bránili v kompaktnom bloku a veľa zaujímavého sa nedialo.

Od 25. minúty však zvýšili aktivitu a dovtedy na lopte úplne dominantným Španielom začali robiť väčšie problémy. "Zborná" mohla vyrovnať v 37. minúte, keď Dziuba sklepol hlavou na Golovina, jeho technická strela zvnútra šestnástky však minula ľavú žrď De Geovej bránky.

V 40. minúte sa z ničoho nič pískala penalta pre domácich. Vysoký Dziuba po centri vo výskoku hlavou trafil ruku Piqueho a sám pokutový kop chladnokrvne premenil. V závere prvého dejstva sa ešte dostal do zakončenia dovtedy neviditeľný španielsky útočník Costa, ale netrafil bránu.

Do druhého polčasu vstúpili aktívnejšie opäť Španieli, v 49. minúte stehnom zakončil Alba, Akinfejev nemal problém jeho pokus zlikvidovať. "La Furia Roja" postupne pridávala plyn, Rusi sa sústredili na protiútoky. Snaha Isca s Costom v 58. minúte sa neujala, ruský obranný blok stále bez ujmy odolával. Bol to stereotypný pohľad, Španieli sa nevedeli prekombinovať cez domáce hradby, chýbal im moment prekvapenia.

Až v 85. minúte sa mohlo rozhodnúť, striedajúci Iniesta výborne vypálil k pravej tyči, Akinfejev jeho projektil vyrazil a neujala sa ani dorážka ďalšieho striedajúceho hráča Aspasa. Súboj smeroval do prvého predĺženia na turnaji, v nadstavenom čase to nezmenil ani nepresný pokus Smolova.

Hneď v úvode prvého predĺženia sa Aspas dostal do šestnástky, hľadal Carvajala, ale Rusi odvrátili. V predĺžení sa tréner Ruska Čerčesov stal prvým v histórii, ktorý na MS v predĺžení využil štvrté striedanie, keď Kuzjajeva v 97. minúte vystriedal Jerochin. V 100. minúte zmenu skóre nepriniesla ani ľavačka Asensia, resp. v 105. minúte hlavička Piqueho.

Medzitým využil štvrté striedanie aj Hierro, Asensia nahradil Rodrigo. Hráčom už zjavne dochádzali fyzické sily, v 109. minúte ale striedajúci Rodrigo dravo vnikol do šestnástky, jeho strelu z uhla Akinfejev vyrazil a dorážku Carvajala domáca obrana zablokovala. Prišlo tak na prvý rozstrel z 11 m na šampionáte, v ktorom mali pevnejšie nervy Rusi a vyhrali ho 4:3.

Stanislav Čerčesov, tréner Ruska: "Ak sa ma pýtate na emócie, je to jednoduché, už myslím na ďalší zápas. Takto to je. Čo sa týka zranenia Žirkova, musel som ho striedať. Pôvodne som si myslel, že to môže pre neho byť posledný zápas. Možno si teraz zahrá až vo finále, ak by sme sa tam dostali."

Igor Akinfejev, brankár Ruska a Hráč zápasu: "Mužom zápasu nie som ja. Je ním celý náš ruský tím a aj naši fanúšikovia. Dúfali sme, že zápas dospeje až do jedenástkového rozstrelu, pretože Španielov dokážete zdolať v riadnom hracom čase iba ťažko. A nemôžu mať stále šťastie."

Fernando Hierro, tréner Španielska: "Futbal vo vyraďovacej fáze býva aj takýto. Myslím si, že sme odohrali dobrý zápas, od prvej do poslednej minúty sme skúšali všetko možné, aby sme si vytvorili šance. Vedeli sme, že to bude ťažké. Podľa mňa sme mali dosť šancí na gól. Penalty sú vždy lotéria. Som hrdý na mojich hráčov, nechali na ihrisku všetky sily. Mužstvo má dobrú mentalitu."

"Samozrejme, ako tréner mám zodpovednosť ja. Vo federácii budeme otázku trénera riešiť. Ale nebolo to kvôli mne a ani kvôli zmene trénera, že sme vypadli."

Sergio Ramos, kapitán Španielska: "Je to pre nás strašne ťažké, že sme vypadli. Je mnoho spôsobov ako prehrať. Chýbali nám detaily na úspech. Bol to fyzicky veľmi vyčerpávajúci zápas, v ktorom sme takmer celý čas dominovali. Každý Španiel môže byť na tento tím hrdý. Od prvej minúty sme tam nechali všetko. Ideme domov s hlavami vysoko zdvihnutými. je to bolestivé, ale vrátime sa."