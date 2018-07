Po MSR v dráhovej cyklistike je známa nominácia na ME

TASR

V divácky atraktívnej disciplíne madison triumfovali Lukáš Kubiš so Štefanom Michaličkom. Pre prvého menovaného to bol vôbec prvý štart v tejto disciplíne.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Prešov 1. júla (TASR) - Majstrovstvá Slovenska v dráhovej cyklistike sa po rokoch v zahraničí vrátili späť na domáci velodróm. V Prešove sa predstavila slovenská špička, ktorú začiatkom augusta čakajú majstrovstvá Európy v Glasgowe. Zverencom trénera Michala Rohoňa pôjde v Škótsku o prvé body do olympijskej kvalifikácie.

V mužskej kategórii do 23 rokov štartoval aj Filip Taragel, ktorý bol napokon jediný pretekár v kategórii Elite. Na prešovskom velodróme síce nezvíťazil v žiadnej z kategórií, v nominácii do Glasgowa však nechýba. "Po vlaňajšom zisku troch titulov teraz nemôžem byť veľmi spokojný. Som trochu mimo formy, takže som tentoraz ani neočakával, že vyhrám. Teší ma však, že sa mladí doťahujú a ukazujú svoj potenciál," uviedol Taragel.

V divácky atraktívnej disciplíne madison triumfovali Lukáš Kubiš so Štefanom Michaličkom. Pre prvého menovaného to bol vôbec prvý štart v tejto disciplíne, Michalička však podľa trénera Rohoňa triumfom potvrdil, že je veľký talent slovenskej dráhovej cyklistiky.

"Prišli prakticky všetci zo Slovenska, takže to malo solídnu úroveň. Bol to jeden z vrcholov mojej sezóny a už sa teším na ďalšie podujatia ako ME a MS," poznamenal Michalička.

Usporiadanie majstrovstiev Slovenska je pre prešovský velodróm jeden z krokov k oživeniu tohto športu v meste, ale aj na Slovensku. Republikový šampionát bude na ňom pokračovať aj počas prvého júlového víkendu, keď sú na programe preteky mladších kategórií a v závere augusta bude hostiť prestížne preteky UCI.

"My sme v prvom rade radi, že sme majstrovstvá Slovenska vrátili na Slovensko. V minulých rokoch sa konávali v Česku či Rakúsku, takže nás teší, že o domáce tituly súperíme na domácom velodróme počas jedného víkendu," uviedol tréner SR Michal Rohoň. Ten medzičasom určil nomináciu na ME do škótskeho Glasgowa.

"Mal som ju v hlave už dlhšie, niekoľko okolností na MSR ju však pozitívne ovplyvnilo. Do Glasgowa cestujú piati cyklisti, pričom Tomáš Person tam pôjde takpovediac iba na otočku na vylučovacie preteky. Pre neho sú prioritou ME do 23 rokov, ktoré budú o dva týždne na to v Taliansku. Pretekmi v Glasgowe sa začne olympijská kvalifikácia, takže tomu prispôsobíme našu taktiku.

"V disciplíne omnium sa predstavia Bačíková a Taragel, v mužskom madisone dvojica Strmiska - Taragel, v ženskom Medveďová - Bačíková. Piatym bude už spomínaný Person. Máme ešte dosť času na to, aby sme zlepšili formu všetkých členov tímu. Očakávame umiestnenia okolo 10-tej priečky," poznamenal Rohoň.