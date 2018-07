TASR

Finále World Boxing Super Series bude v Moskve

Ukrajinský boxer Oleksander Usyk. — Foto: TASR/AP

Moskva 1. júla (TASR) - Finále prestížneho profesionálneho boxerského turnaja World Boxing Super Series v ťažkej hmotnostnej kategórii (do 90,7 kg) sa oficiálne presunulo do Moskvy. Súboj medzi Ukrajincom Oleksandrom Usykom a Rusom Muratom Gassievom sa v Olympijskom športovom komplexe uskutoční v sobotu 21. júla.

Konfrontácia o všetky štyri hlavné tituly (WBA, WBC, IBF, WBO) bola pôvodne naplánovaná v Džidde v Saudskej Arábii, ale Rusi dosiahli zmenu dejiska. Pre zranenie Usyka sa posunul aj termín. "Opäť pricestujem do súperovho teritória. Zvládol som to vo štvrťfinále aj semifinále, teraz prichádzam zvíťaziť do Moskvy," vyhlásil Ukrajinec, ktorý v Berlíne pokoril Nemca Marca Hucka a v Rige zdolal Lotyša Mairisa Briedisa.

Gassiev si na ceste do finále poradil v New Jersey s Poliakom Krzysztofom Wlodarczykom a v Soči s Kubáncom Yunierom Dorticosom. "Bol som pripravený stretnúť sa s Usykom kdekoľvek na svete. Som si istý, že sa postaráme o skvelé predstavenie. Víťaz získa všetko," povedal Rus pre ESPN.

O týždeň skôr sa v londýnskej O2 Arene uskutoční finále superstrednej váhy (do 76,2 kg) medzi domácimi pästiarmi Georgeom Grovesom a Callumom Smithom. Druhý ročník WBSS odštartuje na jeseň v troch divíziách.