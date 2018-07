TASR

Dnes o 17:21 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Topfest úspešne naštartoval festivalové leto

Headlinerom večera bola skupina Kabát, ktorú zdobí 11 českých zlatých slávikov.

Na snímke koncert kapely Kabát na 15. ročníku festivalu Topfest v areáli jazera Zelená voda v Novom Meste nad Váhom 30. júna 2018. — Foto: TASR - Martin Palkovič

Nové Mesto nad Váhom 1. júla (TASR) – Druhým dňom pokračoval v sobotu (30.6.) festival Topfest. V príjemnom prostredí rekreačného areálu Zelená voda v Novom Meste nad Váhom sa na jubilejnom 15. ročníku stretli fanúšikovia rockovej hudby.

Popoludnie rozbiehala kultová bratislavská skupina Dereš na čele so spevákom Vojtom Bohušom. Na scéne je táto formácia od roku 1985, prešla viacerými zmenami, mala niekoľko prestávok a v roku 2015 sa vrátila na scénu. Debutový album Na panské však vydala až v októbri 2016. Hitmi v ich podaní sú skladby Na panské a Zlatý vek.

Legenda striedala legendu, keď na pódium prišla skupina Extip. Jej vznik siaha ešte do roku 1979, okolo dvojice Miki Mikuška (basgitara) a Sveťo Korbeľ (gitara) sa v ďalších rokoch vystriedalo viacero hudobníkov. V roku 1991 vydali debutový album Pekný, škaredý deň, z roku 2008 je album Nový stará doba. Dodnes hrajú poctivý rock'n'roll, známe sú ich skladby Krajina času, Nechceme vaše heslá, Život je rokenrol či Nič nenechám náhode.

Zmenu rytmu aj štýlu priniesla na hlavné pódium dánska formácia The Asteroids Galaxy Tour so speváčkou Mette Lindberg. Na scéne sú od roku 2007, na svojom konte majú tri vydané albumy, ten najnovší Bring Us Together vydali v septembri 2014. Nechýbal ich najväčší hit The Golden Age z prvého albumu Fruit, Heart Attack či tohtoročná novinka Surrender.

Po sympatickej Dánke prišiel rad na zlatých slávikov. Tým prvým bol Peter Nagy. Ten má pri koncerte príjemný problém, lebo do hodinového playlistu nevtesná všetky svoje hity. Začal pesničkou Až sa znova narodím, Nasledovali Poďme sa zachrániť, Profesor Indigo, Zákony hada, So mnou nikdy nezostarneš, Marcel z malého mesta, Len pomaly, Revolver a Muzika. Najväčší úspech mal superhit Aj tak sme stále frajeri, ktorý s Petrom spieval celý Topfest, podobne aj pri ďalšom hite Sme svoji, aj pri ďalších Chráň svoje bláznovstvá, Myslíš na to na čo ja?, Korálky od Natálky či Psy sa bránia útokom alebo Poslednýkrát.

"To je niečo úplne iné, ľudia sa chcú zabávať a my sa snažíme. Mám dobrú kapelu a keď máš známe pesničky a dobrú kapelu, tak to je veľmi príjemné byť na pódiu, veľmi sa teším. Je dobré, keď má človek nejaké známe piesne, že sa nemusí potĺkať na bulvárnych stránkach svojím súkromím a že za neho hovorí hudba. Väčšinu tej hudby som napísal ja, texty všetky. Ja som muzikant, nepotrebujem nič iné, len robiť hudbu. Je to veľmi príjemné, keď vieš, že niektoré pesničky ľudia poznajú. To je celé," povedal pre TASR po vystúpení Nagy.

V týchto dňoch okrem koncertov pripravuje turné, vianočné koncerty Piánko. "Dokončujem album Piánko, už mixujeme, je to výber najlepších piesní z turné minulého roku, s Milanom Adamcom a Pavlom Bartovicom strávime v štúdiu veľmi veľa času," dodal.

Headlinerom večera bola skupina Kabát, ktorú zdobí 11 českých zlatých slávikov. Pätnásty Topfest, pätnásty koncert. Kabát je jedinou kapelou, ktorá nechýbala ani na jednom ročníku. Začínala už v roku 1983, zakladajúcimi členmi boli Milan Špalek a Tomáš Krulich. V roku 1988 prišli do skupiny bubeník Radek Hurčík a spevák Josef Vojtek, v roku 1990 aj gitarista Ota Váňa. V tejto zostave hrajú dodnes. Začínali ako trashmetalová skupina, neskôr sa preorientovali na rock. Odpichom pre ich úspešnú dráhu bol rok 1991, keď vydali prvý album Má ji motorovou. Dnes majú na svojom konte 11 štúdiových albumov, ten najnovší Do pekla/Do nebe vydali 22. mája 2015.

Začali skladbou Dole v dole, nasledovali Děvky ty to znaj, Porcelánový prasata, Malá dáma, Úsměvy pana Lloyda, Bára, Opilci v dějinách, Šaman, Virtuóz, Starý bar, Ebenový hole, Burlaci, Kůže líná od Kolína, Banditi di Praga, Kalamity Jane, Shořel náš dům, Žízeň, Kdoví jestli, Brousíme nože, Pohoda a Moderní děvče už ako prídavok, s ktorou kapela už roky končí svoje vystúpenia a nechce to dohľadnej dobe meniť, čo podotkol z pódia Vojtek. Na záver pochválil fanúšikov, že sú skvelí a preto sa kapela na Topfest veľmi rada vracia.