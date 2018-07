TASR

Dnes o 17:11 čítanie na minútu 0 zdieľaní Tomáš Klus predstavuje nový singel Tichá voda

Pripravovaný album SpOlu uviedol prvým singlom A pak, ktorý naspieval spolu so svojou manželkou Tamarou.

Tomáš Klus, archívna snímka. — Foto: TASR - Milan Podmaník

Bratislava 1. júla (TASR) - Tomáš Klus prichádza s druhým singlom z pripravovaného albumu SpOlu, ktorého vydanie je naplánované na september tohto roka. Baladická skladba Tichá voda rozpráva o súboji s neprístupnosťou, o tom, že ľudia majú v sebe veľa ostychu prehovoriť. Tomáš Klus a jeho Cílová skupina nahrávali nový album v štúdiu Art Dock Marka Štiftera vo februári 2018. K piesni Tichá voda vzniklo lyric video v spolupráci s výtvarníkom Ondrashom a Stanislavom Tomšejom.

"Často som trpel tým, že tu len tak prebývam, že som tu navyše. Oslobodením mi bola láska. A zrazu prebývam u nej. Ale som len jeden z mnohých príbehov so šťastným koncom, aký má možnosť prežiť každý, bez rozdielu. Tichá voda je v každom z nás, často radšej nič nepovieme, zo strachu, z nedôvery vo vlastný názor, v pohľad na svet. Zostávame neprístupní, nič sa nás nedotýka, nikam nemierime, necítime sa šťastní, nemáme sa radi. Pretože, kým sme, ak to nezdieľame? Ak prehovoríme, tichá voda je schopná prelomiť hrádzu, prepichnúť bublinu, oživiť nás, rozpohybovať. V každom z nás je obrovský potenciál takého uskutočnenia. Veľmi by som nám všetkým prial prebudiť silu svojej individuality s vedomím, že máme spoločný cieľ, more, ktorého sme všetci vlnami," hovorí Klus o inšpirácii, ktorá ho viedla k napísaniu skladby.

Pripravovaný album SpOlu uviedol prvým singlom A pak, ktorý naspieval spolu so svojou manželkou Tamarou. Pôjde o šiesty radový album Klusa, ktorý ponesie jasné posolstvo "hovorme spolu". Celkom 21 žánrovo pestrých skladieb presiahne hodinovú stopáž. Na albume pracuje s princípom kruhu. Ten sa premietne i do dizajnu bukletu z dielne renomovaného výtvarníka a tatéra Ondrasha (vlastným menom Ondřej Konupčík), ktorý okrem iného stojí za charitatívnou iniciatívou Zkruhu.

Klus sa aktuálne stáva jedným z patrónov tejto organizácie a z výťažku jeho budúcich koncertov poputujú prostriedky potrebné na pomoc deťom v rôznych regiónoch Českej republiky. Novinku Tichá voda predstaví naživo Tomáš Klus a jeho Cílová skupina na jesennom turné.

TASR informovala PR manažérka Adriana Čahojová.