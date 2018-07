TASR

URUGUAJ DO ŠTVRŤFINÁLE: Tabarez sa obáva o zdravotný stav Cavaniho

Ten v druhom polčase utrpel zranenie lýtka a nad jeho účasťou v piatkovom štvrťfinále proti Francúzsku visí otáznik.

Uruguajský hráč Edinson Cavani oslavuje svoj gól v zápase osemfinále MS 2018 Uruguaj - Portugalsko v ruskom Soči 30. júna 2018. — Foto: TASR

Soči 1. júla (TASR) - Po Argentíne sa s MS 2018 rozlúčili aj úradujúci majstri Európy. Portugalci prehrali s Uruguajom 1:2, keď nenašli recept na výbornú defenzívu súpera a neustrážili Edinsona Cavaniho. Kanonier Paríža St. Germain strelil po prihrávkach Luisa Suareza oba góly "Urus", v druhom polčase však utrpel zranenie lýtka a nad jeho účasťou v piatkovom štvrťfinále proti Francúzsku visí otáznik.

"Zatiaľ nevieme, či je Cavaniho zranenie vážne, obávam sa však o jeho zdravotný stav. Mal bolesti, ťažko teraz povedať, či bude do štvrťfinálového súboja s Francúzskom fit," povedal tréner Uruguaja Oscar Washington Tabarez. Cavani v súboji s Portugalskom potvrdil svoj gólový inštinkt. Prvý presný zásah zaznamenal hlavou po strieľanom centri Suareza, pri víťaznom góle obstrelil brankára Ruia Patricia. "Bol to veľmi emotívny zápas. Ťažko sa mi hľadajú slová. Som šťastný. že sme potešili našich fanúšikov, ktorí sem prišli," uviedol Cavani v mixzóne po triumfe nad zverencami Fernanda Santosa.

Uruguajská defenzíva na čele s kapitánom tímu Diegom Godinom a Josem Mariom Gimenezom nepustila najnebezpečnejšieho hráča Portugalcov Cristiana Ronalda prakticky k ničomu, veľmi dobre zhusťovala priestor pred vlastnou šestnástkou. "Bol to úžasný zápas. Tvrdo sme makali celých 90 minút, lebo sme vedeli, že iba tak môžeme uspieť. Splnil sa nám sen, teraz môžeme ísť osláviť postup do štvrťfinále," nadchýnal sa uruguajský stredopoliar Lucas Torreira.

Portugalský kouč priznal, že Juhoameričania zvíťazili zaslúžene. "Blahoželám Uruguaju k postupu. Cavani so Suarezom pri oboch góloch potvrdili svoje kvality. V závere sme sa všemožne snažili vyrovnať, ne nenašli sme recept na prekonanie výbornej obrany súpera. Už pred zápasom som hovoril, že ak chceme postúpiť, musíme zahrať ako tím a nespoliehať sa iba na Ronalda. Snažili sme sa, no nestačilo to," povedal Santos.

Pre Ronalda rovnako ako pre Argentínčana Lionela Messi to bola v Rusku zrejme posledná šanca získať titul majstra sveta. "Dali sme do toho všetko a nechali na ihrisku srdce. Ako kapitán som hrdý na celý tím. Nechcem hovoriť o mojej budúcnosti v reprezentácii, teraz nie je na to ten správny čas. Som však presvedčený o tom, že Portugalsko bude v najbližších rokoch patriť k najlepším tímom na svete. Máme fantastickú skupinu hráčov."