Na ME kadetov v džude zo slovenskej štvorice najvyššie Geršiová

Barto zdolal na ippon Izraelčana Manišviza, no prehral v predĺžení s Talianom Zaracom na waza-ari.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Martin Baumann

Sarajevo 30. júna (TASR) - Na džudistických majstrovstvách Európy kadetov v bosnianskom Sarajeve sa zo slovenských mladých džudistov presadil v hmotnosti nad 90 kilogramov Benjamín Maťašeje s 9. miestom a medzi kadetkami v -70 obsadila 5. priečku Nina Geršiová.

Cenné bolo každé jedno víťazstvo, Alex Barto ich mal v hmotnosti do 73 kg jedno, Maťašeje tiež jedno, no vďaka tomu, že ho potiahol zlatý Maďar Sipocz do repasáže, vybojoval 9. priečku. Alexandra Halajová v - 52 vypadla hneď v prvom zápase, no renomé zachránila Nina Geršiová dvoma víťazstvami a 5. miestom.

Barto zdolal na ippon Izraelčana Manišviza, no prehral v predĺžení s Talianom Zaracom na waza-ari. Maťašeje zvíťazil nad Lotyšom Ivaščenkom na ippon, prehral so Sipoczom a v repasáži s Nemcom Konem.

Z kadetiek neprešla po ippone Halajová cez Belgičanku Augustinovú. Piata Geršiová si poradila s Portugalkou Serraovou v predĺžení na waza-ari, s Maďarkou Czerlauovou na ippon, v semifinále prehrala na ippon s Taliankou Espositovou a v boji o 3. miesto so Slovinkou Metkou Lobnikovou na waza-ari.