Lacko prehral vo finále turnaja ATP

Z Eastbourne si odnáša prémiu 62.115 eur pred zdanením a 150 bodov do svetového rebríčka ATP Entry. V jeho online vydaní je na 73. mieste.

Slovenský tenista Lukáš Lacko. — Foto: TASR/AP

Eastbourne 30. júna (TASR) - Slovenský tenista Lukáš Lacko neuspel vo finále dvojhry na trávnatom turnaji ATP v anglickom Eastbourne. Nemcovi Mischovi Zverevovi podľahol 4:6, 4:6. Nevyužil tak šancu na zisk prvého titulu na okruhu ATP. Vo februári 2012 hral o cennú trofej na halovom podujatí v chorvátskom Záhrebe, nestačil však na Rusa Michaila Južného.

Lacko napriek finálovej prehre v Eastbourne potvrdil dobrú formu pred Wimbledonomm, ktorý odštartuje 2. júla. V 2. kole vyradil najvyššie nasadenú svetovú jedenástku Argentínčana Diega Sebastiana Schwartzmana, v semifinále získal cenný skalp semifinalistu Roland Garros Taliana Marca Cecchinata.

Lackovi nevyšiel úvod zápasu so Zverevom, keď hneď v úvodnom gemre stratil podanie. Nemec sa po potvrdení brejku ujal vedenai 2:0 a v ďalšom priebehu prvého setu mu stačilo držať si servis. Zverev menil rytmus hry, účinne využíval bekhendový slajz a často chodil na sieť.

V druhom sete za stavu 2:2 nevyužil päť brejkbalov, šiesty však po úspešnom obhodení premenil a zápas už dotiahol do úspešného konca. Za stavu 5:4 premenil pri vlastnom servise hneď úvodný mečbal a získal prvý titul na ATP Tour. Vzájomnú bilanciu s Lackom upravil na 5:2, navlas rovnakým výsledkom ho zdolal aj vlani na tráve v Halle.

"Zverev hral to, čo som očakával. Forsíroval štýl servis-volej, varioval to. Pri jeho podaní sa moc nehralo. Mal som pomalší rozbeh, prehral som tri výmeny a stratil som podanie, čo rozhodlo o prvom sete."

"V druhom dejstve to bolo z mojej strany už lepšie, rozohral som sa a vedel som mu zabiť niektoré údery. Zverev však hral inteligentne, trávovo. Dobre sa bránil a ak bolo treba, vedel aj zrýchliť. Ja som nehral tak aktívne ako v predchádzajúcich dueloch. Celkovo som však s účinkovaním v Eastbourne veľmi spokojný. Nemal som vôbec v pláne hrať tento turnaj, pred Wimbledonom som mal mať týždeň voľno."

"Do hlavnej súťaže som sa dostal na poslednú chvíľu a letel som tam prakticky bez tréningu. Povedal som si, že uhrám jeden, dva zápasy, popracujem na kondícii a pripravím sa na tretí grandslamový turnaj roka. Napokon som sa dostal až do finále. Človek nikdy nevie, ako to vypáli," povedal pre TASR Lacko.

Vo Wimbledone ho čaká na úvod francúzsky kvalifikant Benjamin Bonzi. "Príliš veľa o ňom neviem. V kvalifikácii zdolal kvalitných hráčov. Pozeral som si jeho uplynulé výsledky. Vyhral nad viacerými vyššie postavenými tenistami, no aj poprehrával ľahké zápasy. Je taký klasický mladý nevyspytateľný hráč," dodal najlepší slovenský singlista, ktorý v prípade postupu do 2. kola bude čeliť víťazovi súboja medzi najvyššie nasadeným obhajcom titulu Rogerom Federerom zo Švajčiarska a Srbom Dušanom Lajovičom.

Mischa s Alexander Zverevovci sú prvá súrodenecká dvojica od čias Johna a Patricka McEnroeovcov s titulmi z okruhu ATP. "Je to pre mňa výnimočný moment, zisk prvého titulu veľmi hreje. Povedal som si, že nemôžem byť jediný z rodiny bez turnajovej trofeje. Alexander má na konte viac titulov ako ja a bol pre mňa veľkou inšpiráciou, dodal mi veľa sebavedomia," citovala Zvereva agentúra DPA.