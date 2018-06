TASR

V Japonsku začal dočasne premávať ružový vlak Hello Kitty

Vjazd týchto šinkanzenov do stanice neoznamuje obvyklá znelka, ale motív typický pre Hello Kitty.

Ilustračné foto. — Foto: screenshot/TABLET.TV

Tokio 30. júna (TASR) - Západojaponská železničná spoločnosť v sobotu vypravila na trať dve vlakové súpravy triedy šinkanzen, ktorých dizajn bol zmenený v štýle ikonickej postavičky Hello Kitty. Ružové vlaky budú jazdiť tri mesiace na trati medzi mestami Osaka a Fukuoka a spájať tak západ a juh krajiny.

Kreslená postavička Hello Kitty vznikla v roku 1974 ako súčasť japonskej popkultúry kawaii. Podľa svojich tvorcov je jej prvoradou úlohou byť roztomilá, pričom jej fanúšikmi vonkoncom nie sú len deti, napísala agentúra AP.

Interiéry boli zmenené len v prvých dvoch vagónoch vlakovej súpravy: podľa vopred zverejnených informácií sú v nich ružové koberce s motívom typických mašlí. Opierky na hlavu i okná tiež zdobia motívy Hello Kitty. Vo vagóne nechýba ani fotokútik či obchod so suvenírmi.

Vjazd týchto šinkanzenov do stanice neoznamuje obvyklá znelka, ale motív typický pre Hello Kitty. Ako informovala AP, na železničnej stanici v Osake čakali v sobotu na vlak Hello Kitty stovky fanúšikov, ktorí 16-minútovú prestávku využili na prehliadku ružových vagónov i fotografovanie.

Cieľom celého projektu je oživenie a podpora regiónov na západe Japonska. V ružovom šinkanzene je aj možnosť pozrieť si výstavu o zaujímavostiach tejto časti krajiny.