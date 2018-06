TASR

Včera o 22:47 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Slovenské volejbalistky zdolali Slovinky a postúpili na ME U19

Mladé Slovenky v sobotu potrebovali minimálne bod, teda zisk dvoch setov, aby mali postupovú istotu. Základnú úlohu splnili v najkratšom možnom čase.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Samos 30. júna (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky do 19 rokov postúpili na ME tejto vekovej kategórie do Albánska. Zverenky Michala Matušova uspeli aj v záverečnom treťom vystúpení na turnaji I-skupiny v rámci záverečnej III. fázy kvalifikácie, po výhrach nad domácimi Grékyňami (3:0) a Holanďankami (3:2) v sobotu zvíťazili 3:0 (19, 17, 20) nad Slovinkami a spečatili celkový triumf v skupine.

Víťazstvo slovenských junioriek zároveň dalo postupovú istotu Holanďankám, ktoré v konečnom poradí "íčka" obsadia 2. miesto bez ohľadu na výsledok ich večerného súboja s Grékyňami (19.00 h SELČ).

Slovensko ako víťaz kvalifikačnej I-skupiny bude súčasťou II. skupiny ME v Tirane, zmeria si sily s Tureckom, Ruskom, Srbskom, Francúzskom a druhým tímom z H-skupiny. V I. skupine v Drači figurujú domáce Albánsko, Poľsko, Taliansko, Bulharsko, Holandsko a pribudne víťaz "háčka".

Dvaja najlepší postúpia do semifinále, družstvá na 3. a 4. priečkach budú hrať o 5. až 8. miesto. Finalisti získajú miestenku na MS 2019 hráčok do 20 rokov. Prvenstvo obhajujú Rusky, ktoré predvlani triumfovali na šampionáte v Nitre a maďarskom Györi. Slovenky v domácom prostredí obsadili 6. pozíciu. Informovala o tom Slovenská volejbalová federácia (SVF) na oficiálnej stránke.

Michal Matušov, tréner SR: "Vedeli sme, že na postup nám stačia dva sety, ale my sme išli do zápasu s cieľom vyhrať. Vedel som, že cesta opäť vedie cez kvalitný servis a to sa potvrdilo. Nemáme vysoké družstvo a preto musíme dostať súpera od siete. Stanovili sme si taktiku a dbal som, aby sa to dodržiavalo. Dievčatá sú úžasné, do bodky plnia taktické pokyny a potvrdili to aj na tomto turnaji."

"Sú schopné realizovať, čo od nich chcem, a preto môžeme do taktiky zapájať už aj prvky ženského volejbalu. Hráčkam patrí veľký obdiv, postupom na majstrovstvá Európy sme si splnili veľký sen a môžeme začať ďalej tvrdo pracovať."

"Veľká vďaka patrí dievčatám, členom realizačného tímu, rodičom, ktorí pricestovali za nami aj na ostrov Samos, trénerom v kluboch, ktorí počas sezóny viedli naše hráčky, a v neposlednom rade aj federácii, ktorá nám vytvorila výborné podmienky na prípravu."