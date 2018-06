TASR

Včera o 22:47 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Francúzi sa stali prvými štvrťfinalistami

Francúzsko nastúpi vo štvrťfinále proti víťazovi druhého sobotňajšieho súboja medzi Uruguajom a Portugalskom.

Hráč Francúzska Benjamin Pavard (vľavo) oslavuje svoj gól v zápase osemfinále MS 2018 Francúzsko - Argentína v ruskej Kazani 30. júna 2018. — Foto: TASR/AP

Kazaň 30. júna (TASR) - Francúzski futbalisti sa stali prvými štvrťfinalistami MS 2018 v Rusku. V úvodnom sobotňajšom osemfinálovom zápase v Kazani zvíťazili nad Argentínou 4:3.

O dva góly víťazného tímu sa postaral Kylian Mbappe, raz skórovali Antoine Griezmann a Benjamin Pavard. Za zdolané mužstvo sa presadili Angel Di Maria, Gabriel Mercado a v nadstavenom čase znížil Sergio Agüero.

Francúzsko nastúpi vo štvrťfinále proti víťazovi druhého sobotňajšieho súboja medzi Uruguajom a Portugalskom (20.00 h SELČ).

Osemfinále: Francúzsko - Argentína 4:3 (1:1) Góly: 64. a 68. Mbappe, 13. Griezmann (z 11 m), 57. Pavard - 41. Di Maria, 48. Mercado, 90.+3 Agüero. ŽK: Matuidi, Pavard, Giroud - Rojo, Tagliafico, Mascherano, Banega, Otamendi. Rozhodovali: Feghani – Sokhandan, Mansouri (všetci Irán), 42.873 divákov Francúzsko: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Lucas - Pogba, Kante - Mbappe (89. Thauvin), Griezmann (83. Fekir), Matuidi (75. Tolisso) - Giroud Argentína: Armani - Mercado, Otamendi, Rojo (46. Fazio), Tagliafico - Perez (66. Agüero), Mascherano, Banega - Pavon (75. Meza), Messi, Di Maria

V 9. minúte ukázal prvýkrát svoju raketovú rýchlosť Mbappe a Mascherano ho zastavil tesne pred šestnástkou iba za cenu faulu. Z priameho kopu opečiatkoval Griezmann brvno argentínskej bránky. Krátko nato predviedol sólo cez trištvrte ihriska opäť aktívny Mbappe. Jeho rýchly prienik zastavil až faulom v pokutovom území Rojo. Z jedenástky skóroval Griezmann a Francúzi viedli 1:0.

V 19. minúte opäť faulovali Argentínčania pred vlastnou šestnástkou Mbappeho. Priamy kop zahral Pogba, no zvolil silu a jeho strela letela vysoko nad. Argentína mala loptu častejšie na kopačkách, ale pred francúzskeho brankára Llorisa sa nedostávala. V 41. minúte sa predsa len dočkala vyrovnania, keď nádherne trafil z 25 metrov dovtedy takmer neviditeľný Di Maria.

Hneď v úvode druhého dejstva otočili Argentínčania skóre vo svoj prospech. Banegov center odvrátili Francúzi len k Messimu, ktorého strelu tečoval tesne pred Llorisom Mercado a poslal svoj tím do vedenia. V 56. minúte prišlo k nedorozumeniu medzi argentínskym brankárom Armanim a stopérom Faziom, no Griezmann nedokázal tiesnený skórovať. O minútu neskôr však Pavard krásnou krížnou strelou z hranice šestnástky vyrovnal.

V 64. a 68. minúte rozhodol výborne hrajúci Mbappe. Najskôr zblízka prestrelil Armaniho a o štyri minúty neskôr presne zakončil ukážkový protiútok po prihrávke Girouda a Francúzi viedli už 4:2. V 85. minúte prešiel celou francúzskou obranou Messi, no jeho zakončeniu chýbala razancia. V strhujúcom závere skorigoval Agüero, ale Francúzi už neprišli o víťazstvo a postúpili medzi osem najlepších tímov MS 2018.

Didier Deschamps, tréner Francúzska: "Byť trénerom je úžasné práve pre takéto momenty, keď hráte na plnom štadióne proti výborným mužstvám. Náš tím je mladý, no má veľký charakter. Keď Argentína otočila skóre, nebolo to ľahké, ale stále sme bojovali. Nemohli a nenechali sme si ujsť postup. Som šťastný a hrdý."

Jorge Sampaoli, tréner Argentíny: "Je to veľmi bolestivé, najmä keď vidíte, koľko úsilia vynaložili moji hráči. Bol to veľmi ťažký zápas a mrzí ma, že sme nedosiahli náš cieľ. Som frustrovaný a nahnevaný, ale to je asi v tejto situácii normálne."

Kylian Mbappe, útočník Francúzska: "Som veľmi šťastný. Teším sa, že som dal ako 'tínedžer' vo vyraďovacej fáze dva góly rovnako ako Pelé. On je úplne iná kategória, no je skvelé byť v spoločnosti takýchto hráčov. Na majstrovstvách sveta hrajú najlepší futbalisti a treba tu predviesť svoje schopnosti. Svetový šampionát je najkrajšie miesto."