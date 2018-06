Na zraz fiatov 126p meralo vozidlo z Holandska 1500 km

TASR

Zraz maluchov sa naposledy konal v roku 2013 v Hokovciach a v Šahách, predtým bol v roku 2010 vo Zvolene. Po ôsmich rokoch ho teda organizátori opäť priviedli pod Pustý hrad.

Na snímke medzinárodný zraz majiteľov automobilov Fiat 126 P Maluch v Dobrej Nive pri Zvolene 30. júna 2018. Zraz pripravila opäť po ôsmich rokoch známa motoristická rodina Matuškovcov zo Zvolena. Na letisku v Dobrej Nive si návštevníci mohli prezrieť nielen množstvo podôb malého Malucha, ale aj výstavu lietadiel a ukážku hasičskej techniky. — Foto: TASR - Lenka Krošláková

Dobrá Niva 30. júna (TASR) - Stovka fiatov 126p, tzv. maluchov, zo šiestich európskych krajín sa zišla v sobotu na letisku v Dobrej Nive v okrese Zvolen. Na zraze si majitelia opäť po rokoch odovzdávajú svoje skúsenosti s prevádzkou tohto kedysi najmenšieho štvorsedadlového motorového vozidla na svete, rozprávajú zažité príhody a predvádzajú svoje autá na spanilej jazde.

"Najvzdialenejší účastník zrazu prišiel so svojou fiatkou 1500 kilometrov až z Holandska. Napríklad ďalší letel kvôli zrazu z Londýna do Budapešti a odtiaľ už na aute do Zvolena a Dobrej Nivy," povedal TASR prezident klubu 126 Fan Slovakia Martin Matuška.

Organizátori pripravili pre účastníkov bohatý a pestrý program. Už v piatok (29.6.) podvečer sa uskutočnilo privítanie v centre Zvolena spojené s koncertom kapely The Toones. V sobotu sa všetci presunuli na letisko do Dobrej Nivy, kde sú vystúpenia folklórnych súborov a skupín.

"Prišli sme na zraz s manželom a dcérou z Turčianskych Teplíc. Manžel už vlastní jednu fiatku, ktorú si upravil do farieb niekdajšej verejnej bezpečnosti, a vlani sme si kúpili ďalšiu, ktorá je pre zmenu čierna, ale chcela by som ju farebne spestriť," povedala TASR pani Sylvia. Ako dodala, tieto autíčka sú pre ich rodinu vítaným spestrením života a zároveň netradičnou voľnočasovou záľubou. "V garáži máme ešte aj jeden trabant," doplnila s úsmevom.

Zrazy historických fiatov začala vo Zvolene organizovať rodina Matuškovcov v roku 1996. Od roku 2001 sa začali orientovať len na fiaty 126p. Takmer všetky zrazy boli vo Zvolene a okolí. V roku 2009 zaznamenali aj rekord v účasti, keď na zraz prišlo 290 áut z desiatich štátov.

