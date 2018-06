TASR

Včera o 22:44 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Košičania budú mať pohotovosť na Národnej triede

Zdravotnú starostlivosť v rámci LSPP od 1. júla nebude poskytovať Nemocnica Košice-Šaca.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Henrich Mišovič

Košice 30. júna (TASR) – V rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti na tzv. pohotovostiach končí lekárska služba prvej pomoci (LSPP) a od zajtra ju nahradí ambulantná pohotovostná služba (APS). Zabezpečená bude prostredníctvom nových pevných bodov v spádových územiach.

Pre Košice bude ambulantnú pohotovostnú službu prevádzkovať LSK PLUS na Národnej Triede 27. Pre obvod Košice-okolie to bude Poliklinika Terasa na Toryskej 1 v Košiciach. Informoval o tom Úrad Košického samosprávneho kraja (KSK).

Zdravotnú starostlivosť v rámci LSPP od 1. júla nebude poskytovať Nemocnica Košice-Šaca. Potvrdila to Alžbeta Sivá, hovorkyňa spoločnosti AGEL SK, ktorá nemocnicu prevádzkuje.

"V Nemocnici Košice-Šaca naďalej zostane urgentným stavom k dispozícii urgentný príjem, ktorý funguje nepretržite 24 hodín denne. Netreba si ho však mýliť s pohotovosťou. Urgentný príjem slúži na poskytnutie lekárskej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch s následným prijatím na akútne lôžka oddelenia akútnej intenzívnej medicíny, prípadne jednotiek intenzívnej starostlivosti," uviedla.

V Košickom kraji z pôvodného počtu 20 pohotovostí pre dospelých a pre deti a dorast stanovilo Ministerstvo zdravotníctva SR 17 pevných bodov. APS pre dospelých nebude od júla fungovať vo Veľkých Kapušanoch, pre deti a dorast bude chýbať v Krompachoch.

Nové pevné body APS pre dospelých sú Košice, Košice-okolie, Kráľovský Chlmec, Gelnica, Michalovce, Rožňava, Trebišov, Sobrance a Spišská Nová Ves. Pre deti a dorast sú to Košice, Košice-okolie, Moldava nad Bodvou, Kráľovský Chlmec, Michalovce, Rožňava, Trebišov a Spišská Nová Ves.

Zmeny zahŕňajú detskú pohotovosť v Spišskej Novej Vsi, ktorá bude od 1. júla fungovať na novom mieste - v tamojšej nemocnici s poliklinikou.

Rezort zdravotníctva včera informoval, že v rámci Košického kraja organizátor dosiaľ chýba pre ambulantnú pohotovosť pre dospelých v Gelnici.

Pohotovosti budú po novom fungovať v skrátenom režime, teda v pracovné dni nie od 16.00 do 7.00 h rána, ale len do 22.00 h. Cez víkendy a sviatky budú otvorené od 7.00 do 22.00 h. Zmeny sa nedotknú zubno-lekárskych pohotovostných služieb, fungovať budú rovnako ako doteraz.

"Chceme zdôrazniť, že v prípade akútnej zmeny zdravotného stavu je k dispozícii posádka ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Ambulantná pohotovostná služba je len akousi predĺženou rukou štandardných ordinačných hodín klasickej ambulancie všeobecného lekára či pediatra pri život neohrozujúcej náhlej zmene zdravotného stavu," uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.