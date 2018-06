TASR

SP vo vodnom slalome: Singlista Slafkovský opäť druhý, Mintálová 10.

Zo semifinále sa nepodarilo postúpiť 18. Mirgorodskému, ktorý nabral štyri sekundy penalizácie na 2. a 19. bránke.

Na archívnej snímke slovenský kanoista Alexander Slafkovský. — Foto: TASR - Michal Svítok

Krakov 30. júna (TASR) - Slovenský singlista Alexander Slafkovský vybojoval v 2. kole Svetového pohára slalomárov na divokej vode v Krakove druhé miesto. Rýchlejší od neho o 0,27 sekundy bol len Brit David Florence, tretí skončil Čech Michal Jáně (+0,56) a štvrtý ďalší slovenský singlista Matej Beňuš (+0,70).

Do finále singlistov vo veternom a chladnom počasí postúpil Slafkovský z 3. priečky (85,28) a Beňuš z 10. (88,86) a bol to on, ktorý medzi 22 bránkami nasadil ako prvý štartujúci časom 84,56 vysokú latku. Slafkovského finálová jazda však bola ešte rýchlejšie a v cieli prejavil veľkú radosť. Napokon ho zdolal výborným záverom Brit David Florence, Slafkovský, ktorý pred týždňom skončil doma v Liptovskom Mikuláši taktiež druhý, sa však v priebežnom poradí SP dostal na čelo celkového hodnotenia. Vo svojej kariére v pretekoch SP už dosiahol 23 medailových umiestení (6-11-6).

Na prvé miesto Slafkovský zatiaľ čaká, pokojne a bez napätia. "Je to úplne jedno, len nech skončím na pódiu, na ňom je vždy dobre," povedal spokojne.

"Musím si ešte celú jazdu poriadne pozrieť, no takéto finále si nikto z nás nepamätá. Bolo nesmierne vyrovnané, prvých šesť v necelej sekunde, normálna paľba, bolo vidieť, ako je ťažké dostať sa na stupne. Hneď hore mi prvá protiprúdna bránka nevyšla ideálne a ešte v závere som trošku zaváhal, ale aj tak to bolo super," dodal Slafkovský.

Trať v umelom koryte v Krakove pôsobila na viacerých dosť osobito. "Aj kanál je zvláštny, aj trať bola zvláštna," opísal pocity z miesta Slafkovský. "O to viac sa teším, že sa mi podarilo dačo pre Slovensko urobiť. No aj počasie bolo divné, aby som nezabudol aj na túto zvláštnosť. Zatiaľ mi seriál vychádza, určite sa nemôžem sťažovať, ale je to ešte len začiatok a stále mám čo robiť."

Matej Beňuš sa snažil sústrediť na jeden úsek medzi 10. a 11. bránkou, aj keď tiež na ďalších úsekoch sa vyžadovala ostražitosť: "Ja som si to riskol, nešiel som na žiadnu istotu a vyšlo mi to. Ten úsek medzi desiatkou a jedenástkou som zvládol podľa hesla risk je zisk."

Zo semifinále sa nepodarilo postúpiť 18. Mirgorodskému, ktorý nabral štyri sekundy penalizácie na 2. a 19. bránke, až 20. Martikán si ťukol bránku s číslom 21, no ani čistá jazda by ho do finále neposunula. V semifinále stroskotal aj 19. Nemec Tasiadis, víťaz 1. kola SP v Liptovskom Mikuláši.

V ženskom kajaku zastupovala slovenský slalom vo finále 19-ročná Mintálová. V semifinále sa jej darilo, s čistou jazdou a časom 95,23 obsadila 8. priečku a premiérovo vo svojej kariére postúpila medzi elitnú finálovú desiatku. Snažila sa aj Haššová a veľa nechýbalo, aby si aj ona zajazdila finále, na 17. miesto ju odsunul najmä dotyk na bránke sedem a pomalšia druhá polovica trate. Vo finále Mintálová zaplatila nováčikovskú daň, do 9. bránky bolo všetko v poriadku, potom však náročný úsek medzi 9. až 11. bránkou nezvládla, v závere minula 19. bránku a pripravila sa o výraznejšie umiestenie. Vo finále vládla, tak ako týždeň predtým v Liptovskom Mikuláši, Austrálčanka Jessica Foxová.