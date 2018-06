TASR

Dnes o 11:08 čítanie na minútu 0 zdieľaní Prví absolventi duálneho vzdelávania posilnili Decodom

Na archívnej snímke výrobné priestory slovenského výrobcu nábytku Decodom, s.r.o. v Topoľčanoch 11. septembra 2017. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Topoľčany 30. júna (TASR) – Záverečnými skúškami ukončili štúdium na Strednej odbornej škole drevárskej v Topoľčanoch prví absolventi duálneho vzdelávania. Štúdium ukončilo 12 študentov, z ktorých desať pracovalo počas štúdia v spoločnosti Decodom spol. s. r. o., Topoľčany. Šiesti z nich sa rozhodli aj po ukončení štúdia pracovať v Decodome.

"V našom regióne máme niekoľko firiem, s deviatimi máme uzatvorené zmluvy o duálnom vzdelávaní. Nemali by problém prijať aj podstatne viac žiakov, no jednoducho ich nemáme," povedal riaditeľ školy Miloš Bobula. Okrem slabšieho záujmu o duálne vzdelávanie zo strany žiakov je podľa jeho slov problémom aj jeho nastavenie. "Štát nestíha zapracovávať legislatívne zmeny. Je potrebné vytvoriť také podmienky, na ktoré by nedoplácal ani podnikateľ, ani škola," zhodnotil Bobula.

Stredná odborná škola drevárska v Topoľčanoch je jednou z troch odborných drevárskych škôl na Slovensku, ktoré sú zaradené do centra odborného vzdelávania a prípravy. Licenciu o zaradení získala škola v roku 2014, duálne vzdelávanie naštartovala v septembri 2015. V súčasnosti majú žiaci možnosť študovať v štyroch učebných odboroch, v šiestich študijných odboroch a v troch odboroch nadstavbového štúdia.

Spoločnosť Decodom je prvou firmou v rámci Slovenska, ktorá je certifikovaná na praktické vzdelávanie žiakov v duálnom systéme. Má podpísanú zmluvu o duálnom vzdelávaní so Strednou odbornou školou drevárskou Topoľčany. Pre žiakov deviatych ročníkov základných škôl ponúka možnosť absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania v učebnom odbore stolár, študijnom odbore operátor drevárskej a nábytkárskej výroby a v novovytvorenom študijnom odbore technik drevárskych CNC zariadení. "Po úspešnom ukončení štúdia má každý absolvent zabezpečené pracovné uplatnenie vo firme," upozorňuje Bobula.