TASR

Dnes o 11:08 Baroš predĺžil s Baníkom Ostrava zmluvu ešte o jeden rok

O podpise nového kontraktu s 36-ročným kapitánom informoval Baník na oficiálnom webe.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Ostrava 30. júna (TASR) - Český útočník Milan Baroš sa rozhodol ešte pokračovať vo futbalovej kariére. O ďalší rok predĺžil zmluvu s Baníkom Ostrava.

O podpise nového kontraktu s 36-ročným kapitánom informoval Baník na oficiálnom webe. "Oddýchol som si a rozhodol som sa pokračovať. Tie zápasové emócie by mi asi chýbali. Uvažujem zároveň tak, že ak by som mal zdravotné problémy a mužstvu by som už nemal čo dať, skončím aj skôr," povedal autor deviatich gólov z uplynulej sezóny.