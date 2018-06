TASR

NBA: LeBron James odmietol 35,6 milióna od Clevelandu, stane sa voľným

Trh s voľnými hráčmi sa v NBA začne v nedeľu.

Hráč z tímu Cleveland Cavaliers - LeBron James. — Foto: TASR/AP

Cleveland 29. júna (TASR) - Hviezdny americký basketbalista LeBron James údajne odmietol ponuku na nový ročný kontrakt v hodnote 35,6 milióna dolárov od tímu NBA Cleveland Cavaliers a stane sa voľným hráčom.

Podľa agentúry AP priniesli túto informáciu dve osoby blízke Jamesovi, ktoré ale chceli zostať v anonymite. Trh s voľnými hráčmi sa v NBA začne v nedeľu.

Je to očakávaný krok trojnásobného šampióna NBA, ktorý sa v posledných ôsmich sezónach vždy predstavil vo finále. Tridsaťtriročný basketbalista sa teraz musí rozhodnúť, či opustí Cavs druhýkrát za posledných osem sezón. V roku 2010 prestúpil do Miami, v drese Heat odohral štyri sezóny a získal dva prstene pre šampióna profiligy a potom sa vrátil do tímu zo štátu Ohio.

James uviedol, že veľký podiel na jeho ďalšom pôsobení bude mať rodina. Stále existuje šanca, že predĺži kontrakt s Cavs, s ktorými prehrali v nedávnom finále s Golden State 0:4 na zápasy.