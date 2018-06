TASR

Lacko postúpil do finále turnaja ATP v Eastbourne

V semifinále trávnatého podujatia v anglickom Eastbourne si poradil so štvrtým nasadeným semifinalistom Roland Garros Talianom Marcom Cecchinatom za 59 minút.

Na archívnej snímke Lukáš Lacko. — Foto: TASR/AP

Eastbourne 29. júna (TASR) - Slovenský tenista Lukáš Lacko sa druhýkrát v kariére prebojoval do finále dvojhry na turnaji ATP. V semifinále trávnatého podujatia v anglickom Eastbourne si poradil so štvrtým nasadeným semifinalistom Roland Garros Talianom Marcom Cecchinatom za 59 minút 6:3, 6:4

V dueli o prvý titul na okruhu ATP nastúpi v sobotu proti víťazovi súboja medzi Nemcom Mischom Zverevom a Kazachom Michailom Kukuškinom. Lacko bol vo februári 2012 vo finále halového turnaja ATP v chorvátskom Záhrebe, v ktorom podľahol Rusovi Michailovi Južnému. V Eastbourne má už istú prémiu 62.115 eur pred zdanením a 150 bodov do svetového rebríčka ATP Entry. V jeho onlajn vydaní sa posunul na 73. miesto.

Lackovi vyšiel úvod zápasu s Cecchinatom, keď v treťom geme prelomil podanie súpera a výhodu brejku pretavil v zisk prvého setu. Slovenský daviscupový reprezentant ťažil z kvalitného servisu, lepšie returnoval, bol istejší vo výmenách. Cecchinato priveľa kazil najmä zo slajzovaného bekhendu, ktorý môže byť na tráve veľkou zbraňou.

O osude druhého dejstva rozhodol Lackov brejk na 5:4. Najlepší slovenský singlista sa pred Wimbledonom, kde ho v 1. kole čaká francúzsky kvalifikant Benjamin Bonzi, dostal do výbornej formy. V Eastbourne stratil doposiaľ iba jediný set - v 2. kole s najvyššie nasadenou svetovou jedenástkou Argentínčanom Diegom Sebastianom Schwartzmanom.

"Teší ma, že po vyše šiestich rokoch som opäť vo finále turnaja ATP. Využil som dobrý žreb. V priebehu turnaja som síce narazil na kvalitných hráčov, no tráva nie je ich najobľúbenejší povrch, čo som zužitkoval. Počas celého turnaja dobre podávam a dnešný zápas nebol výnimkou. Od Cecchinata som čakal viac. Na antuke hral vynikajúco a aj v Eastbourne zdolal dobrých trávarov, Dnes však nemal svoj deň, nepadalo mu to tam v dôležitých stavoch, čo rozhodlo. Slajzovaný bekhend hral príliš rýchlo, nie pomalšie a precízne, robil z neho veľa chýb. Stále som čakal, že sa rozohrá a začne to byť vyrovnané, no našťastie sa nedostal k žiadnym šanciam," povedal v rozhovore pre TASR Lacko.

S Mischom Zverevom má nepriaznivú bilanciu 2:4, vlani s ním prehral 4:6, 4:6 na tráve v Halle. S Kukuškinom sa na okruhu ATP ešte nestretol. "Zverev je veľmi nepríjemný hráč, nemám rád jeho štýl. Je to ľavák, variuje servis,, dáva úderom opačne rotácie. Po podaní nabieha na sieť a ukladá voleje. Na returne sa iba bráni slajzami a behá, všetko si treba uhrať sám. Kukuškin je špecifický hráč, tiež dáva úderom opačné rotácie. Je nevyspytateľný, pár mesiacov nehrá dobre a potom zrazu dosiahne výrazný výsledok. V každom prípade to bude vo finále náročný zápas."

Z úspešného ťaženia Lacka v Eastboutne mal radosť aj generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu Igor Moška. "Lukáš potvrdil, že mu tráva sedí. Je takticky aj technicky výborne pripravený a vyhovuje mu, že na tomto povrchu sa nehrá až toľko výmen. Dnes získal veľmi cenný skalp Cecchinata, ktorý bol najväčším prekvapením antukovej sezóny, veď postúpil do semifinále Roland Garros v Paríži. Pre Lukáša i celý slovenský tenis je to skvelý úspech. Budem Lukimu držať palce vo finále. Myslím si, že má dobrú šancu získať prvý titul na okruhu ATP," povedal pre TASR Moška.