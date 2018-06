TASR

Včera o 21:23 čítanie na minútu 0 zdieľaní MS2018: Švédi hrajú skvele, môžu to celé vyhrať, tvrdí Ibrahimovič

Švédi postúpili na svetovom šampionáte z náročnej F-skupiny do osemfinále, v ktorom narazia na Švajčiarsko.

Na archívnej snímke Zlatan Ibrahimovič. — Foto: TASR/AP

Štokholm 29. júna (TASR) - Najslávnejší švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič je nadšený z výkonov svojich krajanov na majstrovstvách sveta v Rusku a myslí si, že sa severania môžu stať aj majstrami sveta.

Útočník Los Angeles Galaxy to povedal americkým reportérom a video s jeho smelým vyhlásením už zavesil na svoj web aj švédsky denník Aftonbladet. Tridsaťšesťročný futbalista sa už dávnejšie rozlúčil s medzinárodnou kariérou, počas ktorej dal za Švédsko 62 gólov v 116 zápasoch. Po tom, ako sa "Tre Kronor" dostali na MS v baráži cez Talianov, sa špekulovalo o jeho návrate do reprezentácie, ale "comeback" sa napokon nekonal.

Švédi postúpili na svetovom šampionáte z náročnej F-skupiny do osemfinále, v ktorom narazia na Švajčiarsko. "Je to fantastické. Chalani hrali v skupine perfektne. Vôbec ma to neprekvapuje, pretože už pred turnajom som hovoril, že pôjdu ďaleko a možno to aj celé vyhrajú," povedal Ibrahimovič podľa agentúry DPA. Svojim bývalým spoluhráčom fandí na diaľku zo zámoria. "Som veľmi šťastný. Som hrdý, že som Švéd. Jazdím po meste so švédskou vlajkou. Ten úspech našich je veľký, tak ako som ovládol svet ja, tak ho teraz ovláda Švédsko," dodal tradične pikantné vyhlásenie.

Jeho spoluhráčom v LA Galaxy je švajčiarsky obranca Rolf Feltscher a tak sa reportéri Zlatana pýtali, či budú nejaké "podpichovačky" pred vzájomným zápasom v osemfinále. "To nie, ja vždy hovorím vážne a nikdy nerozprávam somariny. Všetko čo hovorím je pravda. Každý kto narazí na Švédsko, bude mať veľký problém. Zápas so Švajčiarskom bude ťažký, pretože sa stretnú dva európske tímy. S tímami z iného kontinentu Švédi vyhrali, či už s Kóreou, alebo Mexikom. Verím, že sa im bude dariť v o osemfinále, držím im palce," uzavrel.