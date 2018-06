Matthäus OTVORENE: Neymar by nemal šaškovať, Maradona je smutný aspekt

TASR

Lothar Matthäus, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Moskva 29. júna (TASR) - Brazílčan Neymar by mal prestať "šaškovať" po utrpených fauloch, či filmovať pády v pokutovom území na futbalových MS v Rusku. Tento názor, okrem viacerých ďalších, prezentoval v analýze práve skončenej skupinovej fázy turnaja pre agentúru DPA nemecký majster sveta i Európy Lothar Matthäus.

"Mal by sa vyhnúť provokáciám ostatných, nemal by skúšať filmovať penalty či sa päť-šesťkrát pretočiť po pádoch na zem pri fauloch. Mal by skončiť s takýmito šašovskými kúskami, obráti to proti nemu fanúšikov aj rozhodcov, ktorí už nebudú tak rýchlo pískať do píšťalky po fauloch na neho," povedal rekordný 150-násobný reprezentant Nemecka o najdrahšom hráčovi sveta.

Zápasy skupinovej fázy ukázali, že tzv. malé futbalové krajiny sa dokážu vyrovnať "veľmociam". V záverečných fázach však podľa 57-ročného bývalého kapitána Nemecka rozhodnú práve hráči kvalít Neymara.

Matthäus tiež pomenoval dve jeho osobné najsmutnejšie udalosti v doterajšom priebehu MS. Sú nimi stav Diega Maradonu a eliminácia jeho krajanov a ešte pár dní úradujúcich majstrov sveta už v skupine. "Ako futbalista Diego odviedol pre tento šport skvelé veci. Ale keď som ho videl na tribúne v jeho aktuálnom stave, bol to pre mňa druhý najsmutnejší aspekt MS. Tým ďalším sú samozrejme slabé výkony a pád obhajcu titulu svetových šampiónov z Nemecka."