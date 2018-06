Merkelová sa 5. júla stretne v Berlíne s Orbánom

TASR

Hovorkyňa nemeckého ministerstva vnútra Annegret Korffová uviedla, že Orbán bude počas berlínskej návštevy rokovať aj so šéfom tohto rezortu - Horstom Seehoferom.

Na snímke nemecká kancelárka Angela Merkelová. — Foto: TASR/AP

Budapešť 29. júna (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová prijme 5. júla v Berlíne predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána. Informovala o tom v piatok agentúra MTI s odvolaním sa na zástupkyňu hovorcu nemeckej vlády Ulrike Demmerovú.

Podľa jej slov sa bude na schôdzke hovoriť o bilaterálnych záležitostiach a o európskej a medzinárodnej politike.

Prvú správu o návšteve Orbána v Nemecku, ešte bez presného dátumu, zverejnil 19. júna maďarský ľavicový denník Népszava. Ten podotkol, že ak sa stretnutie uskutoční, bol by to dôležitý prejav uznania pre vládu Viktora Orbána, ktorého strana získala 8. apríla v parlamentných voľbách opäť dvojtretinovú väčšinu. A to aj napriek tomu, že nemecká kancelárka bude zrejme Orbána kritizovať za postoj k Stredoeurópskej univerzite (CEU) či za protimigračný zákon "Zastavme Sorosa".

